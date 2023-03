Spotify jest już w Polsce 10 lat. Z tego powodu platforma ogłosiła promocję, w ramach której można zgarnąć nawet 4 miesiące abonamentu za darmo. Dla kogo jest skierowana ta oferta?

Aż 4 miesiące Spotify Premium za darmo – taką promocję przygotował popularny muzyczny serwis streamingowy w ramach swojego dziesięciolecia funkcjonowania w Polsce. Kto może skorzystać z oferty specjalnej? Okazuje się, że wystarczy spełnić tylko jeden warunek, aby móc cieszyć się wygodnym słuchaniem muzyki.

Spotify za darmo przez 4 miesiące

Usługa Spotify Premium pozwala słuchaczom korzystać z szeregu dodatkowych funkcjonalności, m.in.: pomijanie utworów bez limitu, brak reklam pomiędzy piosenkami, pobieranie treści do pamięci urządzenia i odtwarzanie ich offline. Tym – oraz kilkoma miesiącami za darmo – platforma zamierza przyciągnąć do siebie nowych użytkowników.

Jakie zatem trzeba spełnić wymagania, aby przez 4 miesiące nie płacić za Spotify Premium? Wystarczy, że zainteresowany użytkownik nigdy wcześniej nie korzystał z abonamentu. Ofertą objęte są wszystkie cztery plany abonamentowe:

Individual – 4 miesiące za darmo, następnie 19,99 zł miesięcznie;

– 4 miesiące za darmo, następnie 19,99 zł miesięcznie; Duo – 1 miesiąc za darmo, następnie 24,99 zł miesięcznie (2 konta Premium dla dwóch osób mieszkających pod tym samym adresem);

– 1 miesiąc za darmo, następnie 24,99 zł miesięcznie (2 konta Premium dla dwóch osób mieszkających pod tym samym adresem); Family – 1 miesiąc za darmo, następnie 29,99 zł miesięcznie (6 kont Premium dla rodziny mieszkającej pod jednym adresem);

– 1 miesiąc za darmo, następnie 29,99 zł miesięcznie (6 kont Premium dla rodziny mieszkającej pod jednym adresem); Student – 1 miesiąc za darmo, następnie 9,99 zł miesięcznie (dla studentów).

Oferta trwa do 10 marca 2023 (do końca dnia), a najdłuższy okres bez opłat dotyczy planu Individual (przeznaczonego dla 1 użytkownika). W jego przypadku można liczyć na 4 miesiące abonamentu za 0 zł, natomiast w przypadku pozostałych ofert jest to 1 miesiąc darmowego okresu, a z subskrypcji można zrezygnować w każdym momencie.