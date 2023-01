TikTok wstrzymał proces zatrudniania nowych konsultantów, którzy pomogliby mu wdrożyć dyskutowaną umowę dotyczącą bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Rząd jest nieprzejednany.

Waszyngton tupie nóżką

Sprzeciw wśród amerykańskich rządzących wobec TikToka rośnie, więc właściciel aplikacji, chiński konglomerat ByteDance zaprzestaje starań w celu utworzenia oddziału United States Data Security. Chińczycy już od trzech lat usiłują przekonać Waszyngton, że dane osobowe amerykańskich obywateli nie są dostępne do wglądu ani do manipulacji dla Komunistycznej Partii Chin lub innych podmiotów podległych Pekinowi.

TikTok został już zakazany na urządzeniach rządowych, a zarządzenie o całkowitym usunięciu aplikacji z amerykańskiego rynku jest szeroko dyskutowane. Stanowisko USA wymusza, póki co na ByteDance zbycie TikToka na rzecz podmiotu, który nie będzie miał powiązań z nieprzyjaznymi dla Stanów rządami, jeśli apka ma pozostać na rynku.

Umowa bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi

Program, którym TikTok starał się przekonać USA do współpracy, obejmował zatrudnienie zewnętrznego monitora, inspektora kodu źródłowego i trzech audytorów. Wśród nich jeden zajmowałby się bezpieczeństwem cybernetycznym, a jeden pilnowałby usunięcia danych użytkowników USA z serwerów TikToka po migracji do urządzeń Oracle. Stanowiska te byłyby opłacane przez TikToka, ale podlegałyby wyznaczonym urzędnikom z USA.

Na początku grudnia zostały wysłane zapytania ofertowe dotyczące potencjalnych kandydatów, jednak pod koniec miesiąca TikTok poinformował osoby ubiegające się o stanowiska, że proces rekrutacji został wstrzymany. Decyzja o tym, czy będzie on wznawiany, została odroczona do końca stycznia. ByteDance ma nadzieję, że do tego czasu USA podejmie ostateczną decyzję odnośnie przyjęcia umowy bezpieczeństwa.

Źródło: Reutersi