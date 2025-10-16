Słuchawki

SteelSeries uwalnia moc. Większa kontrola dla graczy

SteelSeries właśnie zaprezentowało najnowsze słuchawki Arctis Nova 7 Gen 2 Wireless. Słuchawki poszerzą nagradzana wielokrotnie serię Arctics dedykowaną dla graczy.

Jak obiecuje firma, nowa seria zapewnia graczom moc "kontroli dźwięku w czasie rzeczywistym" za pomocą aplikacji Arctis App dla PlayStation, Xboxa, Nintendo oraz Switch/Switch 2 dzięki "precyzyjnym ustawieniom audio dla ponad 200 gier". Dodatkowo, oferowane są presety dla trzech najpopularniejszych gier: Call of Duty, Fortnite i GTA.

Jednocześnie, dźwięk można przesyłać przez Bluetooth oraz 2,4 GHz. Ponadto, jak wspomina producent, możliwa jest jednoczesna obsługa dwóch źródeł dźwięku. Dzięki temu można jednocześnie oglądać filmy i oczekiwać na rozpoczęcie kolejnej gry. Wysoką jakość dźwięku przestrzennego natomiast zapewniają neodymowe przetworniki magnetyczne. 

Ponadto, nowa seria oferuje również aż o 40% dłuższy czas pracy baterii z poprzednią serią Arctis Nova 7. Ulepszona bateria o pojemności 54 godzin ma również funkcję szybkiego ładowania, oferującą działanie do 6 godzin po zaledwie 15 minutach ładowania. 

Z kolei mikrofon ClearCast Gen 2 gwarantuje, według deklaracji producenta, "czystą i wyraźną komunikację". Sam zestaw słuchawkowy dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: czarnym, białym i magenta. 

