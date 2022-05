Stray to gra, która zapowiada się naprawdę intrygująco. Oczekiwanie na premierę nieco się przeciąga, ale chyba zbliżamy się do (oby) szczęśliwego zakończenia.

Kiedy premiera Stray?

Stray, przez niektórych umieszczany w gronie najciekawszych nadchodzących gier, pierwotnie miał trafić w ręce graczy jeszcze w poprzednim roku. Tak się jednak nie stało, twórcy z BlueTwelve Studio zdecydowali się przesunąć premierę na początek tego roku. I z tych planów nic jednak nie wyszło.

Kiedy zatem można będzie zagrać? Dokładny termin powinniśmy poznać już wkrótce. Promując nadchodzące gry, Sony ujawniło, że premiera Stray planowana jest na lato.

Stray to intrygująca przygodówka

Stray dorobił się już łatki cyberpunkowego symulatora kota. Wprawdzie pasuje to dość dobrze do prezentowanych materiałów, ale jednocześnie może być nieco umniejszające. Symulatory przez niektórych utożsamiane są bowiem z nieszczególnie poważnymi i nie do końca dopracowanymi produkcjami.

Stray będzie grą przygodową przedstawiającą wydarzania z perspektywy trzeciej osoby. Tyle tylko, że główny bohater to nie człowiek, ale kot. Do tego zbłąkany, szukający drogi do domu, a jednocześnie zmuszony do rozwiązania starożytnej tajemnicy. Podczas przemierzania zrujnowanego cyberpunkowego miasta pełnego robotów z reguły lepiej będzie nie wychylać się z cienia, wedle twórców nie obejdzie się bez konieczności wykazania się zręcznością. W kociej naturze jest jednak nie tylko spanie, ale też odrobina zabawy, ma pojawić się więc możliwość sprawiania psikusów mieszkańcom miasta.

Podobają Wam się zapowiedzi Stray? Czekacie na premierę? Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i PlayStation 4.

Źródło: Annapurna Interactive, PlayStation