Studio Krafton zapowiada nową grę pełną doznań, której fabuła będzie oparta na koreańskiej serii fantasy autorstwa Lee Yeongdo – „The Bird That Drinks Tears" z 2003 roku.

Unikatowe uniwersum z koreańskimi elementami

Studio Krafton ogłosiło niedawno nawiązanie współpracy z Ubisoftem. Efektem mają być dodane w New State Mobile oraz PUBG: Battlegrounds elementy kosmetyczne z Assassin's Creed. Jak się okazuje, nie tylko to czeka na graczy ze strony południowokoreańskiej firmy. Studio ogłosiło, iż zajmuje się nowym tytułem fantasy, który będzie bazować na serii „The Bird That Drinks Tears", składającej się z czterech książek.

W powieściach, w przeciwieństwie do dobrze nam znanych smoków czy elfów, można napotkać folklor azjatycki: duchy dokkaebi, zapasy ssireum czy język arajit. Uniwersum stworzone przez Lee Yeongdo zamieszkują cztery rasy: ludzie, naga, dokkaebi oraz lekon. Wśród potworów warto wymienić smoki w postaci roślin czy latające ryby.

Co jeszcze wiemy o nowej grze?

O nowym projekcie studia Krafton można przeczytać na oficjalnej stronie gry – niestety, zbyt wielu informacji na niej nie znajdziemy. Na tytuł produkcji oraz pierwsze zwiastuny przyjdzie nam zapewne jeszcze trochę poczekać.

Ten ambitny projekt ma na celu ożywienie oryginalnego świata fantasy >>The Bird That Drinks Tears<< poprzez unikatowe i odświeżające fantastyczne rasy, piękne krajobrazy oraz wciągające i poruszające historie.

Firma aktualnie poszukuje nowych talentów do pomocy przy tworzeniu produkcji. Wiadomo, że grafiki koncepcyjne tworzy Iain McCraig, który w swoim dorobku ma już takie hity jak Terminator 2, The Avengers oraz Star Wars.

