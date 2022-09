Supermassive Games to studio znane z rozbudowanych, narracyjnych gier-horrorów. Niedługo zadebiutuje najnowsza produkcja firmy, a tymczasem twórcy dzielą się planami na kolejną.

Zapowiedź kolejnej, dużej produkcji Supermassive Games

W listopadzie pojawi się kolejna gra Supermassive Games. Kolejna część The Dark Pictures Anthology - The Devil in me zadebiutuje w listopadzie. Niedawno premierę miała też inna, dobrze oceniana produkcja studia, The Quarry. W serwisie VGC pojawiła się rozmowa z reżyserem gry, z której wynika, iż firma pracuje już nad kolejnym horrorem.

William Byles, bo o nim mowa, zapowiedział, że nowa produkcja będzie tak duża jak The Quarry i raczej nie będzie już skupiać się na nastolatkach:

Nie wiem, jak możemy bardziej rozbudować tematykę horroru o nastolatkach. Liczba niespodzianek, które można w niej dodać, po pewnym czasie staje się ograniczona. To, nad czym teraz pracujemy (i nie potrafię jeszcze dokładnie powiedzieć, co to jest) jest trochę odejściem od tego rodzaju standardu, ale nadal będzie to bardzo klasyczny horror.

Reżyser podkreślił również, że studio chce tworzyć dłuższe gry przygodowe, gdyż w ten sposób można lepiej przedstawić oraz rozwinąć charaktery głównych bohaterów.

Podoba mi się luksus, jakim jest możliwość prawdziwego odkrywania postaci, co daje dłuższa historia. Niektórych ludzi to denerwuje, ponieważ im się to nudzi, ale naprawdę podoba mi się fakt, że można zagłębić się w postacie i zbadać relacje w sposób, który jest trudniejszy w krótszej historii.

Kiedy pojawi się nowy horror studia?

Jak widać szczegółów na temat nowej gry jest niewiele. Na kolejne informacje przyjdzie nam na pewno jeszcze poczekać, tak samo jak i na premierę. Zapowiadany tytuł prawdopodobnie pojawi się dopiero w roku 2025 lub 2026.

Fani gier-horrorów mogą na ten moment skupić się na wspominanej już produkcji The Dark Pictures: The Devil in me, która pojawi się już 18 listopada 2022 r. na pecetach oraz konsolach: PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

