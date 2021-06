W ramach promocji przygotowanej przez Humble Bundle, można bez większego wysiłku zgarnąć Surviving Mars i to w wydaniu Deluxe Edition.

Surviving Mars Deluxe Edition za darmo

Mówimy o ofercie charakterystycznej dla Humble Bundle, jeśli kiedyś z nich korzystaliście do nie będziecie zaskoczeni zasadami. Aby zdobyć Surviving Mars za darmo należy udać się na oficjalną stronę sklepu i w miejscu poświęconym promocji skorzystać z przycisku GET THE GAME.

Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić? Standardowo posiadać konto w omawianym sklepie, a także aktywną subskrypcję newslettera oraz wyrobić się w określonym czasie - w tym przypadku do jutra do godziny 19:00 polskiego czasu.

Jeśli to zrealizujecie, otrzymacie kod do aktywowania gry na Steam. W wydaniu Deluxe Edition, a więc rozbudowanym o całkiem sporą paczkę dodatkowych elementów urozmaicających rozgrywkę, a także 50-stronicowy artbook i zestaw tapet na pulpit.

Czym jest Surviving Mars?

Przywołane w tytule Epic Games Store nie ma się tu jednak czego wstydzić. Być może pamiętacie, że jakiś czas temu też rozdawało Surviving Mars, chociaż w standardowym wydaniu. Warto też nadmienić, że aktualnie udostępnia za darmo grę Control.

Surviving Mars najczęściej określany jest jako strategia lub symulator kolonizacji, ewentualnie city builder w realiach sci-fi. Wszystko to dobrze oddaje rozgrywkę, z jaką mamy tu do czynienia. Zgodnie z tytułem, trzeba zająć się podbojem Czerwonej Planety, zorganizować zasoby niezbędne do przetrwania, a później pierwsze kolonie. Grę przygotowało studio Haemimont Games, jej przyjęcie było dość ciepłe, średnia ocen z recenzji sięgnęła 76%.

Źródło: Humble Bundle