Synology WRX560 to kolejny router Wi-Fi 6 w ofercie tego producenta. Stanowi ciekawą propozycję za nieco mniejsze pieniądze.

Synology WRX560 – szybki router Wi-Fi 6 do (inteligentnego) domu

Niedawno testowaliśmy router Synology RT6600ax i o tym, że przypadł nam do gustu, najlepiej świadczy ocena 4,9/5. Jeżeli podobała ci się wizja szybkiego Internetu i wydajność urządzenia, ale jego cena już niekonicznie, to na pewno zainteresuje cię plasujący się minimalnie niżej model Synology WRX560, który właśnie trafia do sprzedaży.

Nowy router Synology pracuje w standardzie Wi-Fi 6, oferując łączność bezprzewodową o prędkości dochodzącej nawet do 3000 Mb/s (do 2400 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Oprócz tego obsługuje także wolne od zakłóceń, ale działające na znacznie mniejszych odległościach pasmo 5,9 GHz – to naprawdę praktyczny dodatek.

Szybki, czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,4 GHz (w połączeniu z 512 MB pamięci RAM) zapewnia bezproblemowe działanie nawet wtedy, gdy połączy się z routerem 150 urządzeń. Z kolei funkcja Smart Connect automatycznie dobiera odpowiednie pasmo dla danego sprzętu. To zatem dobre rozwiązanie do systemu smart home.

Dobry zasięg i szeroka funkcjonalność – kolejne cechy nie bez znaczenia

Dobry zasięg zapewniają mocne (choć wyłącznie wewnętrzne) anteny z obsługą 2x2 MIMO i 4x4 MIMO. W razie zaś, gdyby twoje mieszkanie okazało się zbyt duże, możesz utworzyć sieć mesh, dołączając kolejne routery tego producenta.

Nic nie stoi też – rzecz jasna – na przeszkodzie, by podłączyć urządzenia do routera WRX560 za pomocą przewodów. Jeśli zależy ci na bardzo dużej szybkości, możesz skorzystać z konfigurowalnego portu WAN/LAN 2,5 GbE. Oprócz tego do twojej dyspozycji oddane są także 3 standardowe, gigabitowe porty LAN.

Czas na kilka słów o bezpieczeństwie i prywatności. Router Synology WRX560 oferuje pakiet Safe Access z kompleksowymi narzędziami kontroli rodzicielskiej, filtrami internetowymi i funkcjami monitoringowymi. W kwestii szyfrowania producent postawił na WPA, WPA2 i WPA3 (w wersji Personal oraz Enterprise).

Nie brakuje też zaawansowanych rozwiązań sieciowych, takich jak hostowanie serwerów VPN, precyzyjna kontrola ruchem czy segmentacja sieci VLAN. Przysłowiową wisienką na torcie jest zaś możliwość zdalnego monitorowania i konfigurowania urządzenia poprzez aplikację DS router na telefon.

Tańszy, nie tani. Ile kosztuje Synology WRX560?

Router Synology WRX560 jest tańszy niż wspomniany we wstępie RT6600ax, ale nie oznacza to niestety, że jest tani. Sugerowana cena detaliczna (bez VAT) wynosi 209 euro. Polska cena brutto to zatem 1250 – 1300 złotych (to wciąż o około 300 zł mniej niż kosztuje RT6600ax). Jeśli szukasz alternatyw, sprawdź polecane routery Wi-Fi 6.

Źródło: Synology