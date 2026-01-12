Utrą nosa gigantom? Honor Magic8 Pro Air zapowiada się potężnie

Na horyzoncie pojawił się smukły smartfon od Honora, który specyfikacją może przyćmić iPhone'a Air czy Samsunga Galaxy S25 Edge. W kompaktowej obudowie producent zamierza zmieścić sporo rozwiązań, które konkurenci porzucili.

Podczas, gdy jedni porzucają koncepty smukłych smartfonów, Honor zamierza pokazać światu, że w mniejszej obudowie nadal można zmieścić sporo dobrego. Producent wyciąga wniosi ze słabej sprzedaży modeli iPhone Air oraz Samsung Galaxy S25 Edge i chce zaproponować propozycję, w której znajdzie się jak najmniej ograniczeń, a jak najwięcej aparatów czy rozwiązań, za które klienci są skłonni zapłacić.

Honor Magic8 Pro Air w smukłej obudowie zmieści sporo dobrego

Według grafik z chińskiego portalu Weibo Honor nie pobije rekordu smukłości wśród flagowców, jaki wyznaczył w ostatnim czasie iPhone Air. Jednocześnie chińskiemu producentowi uda się osiągnąć smukłość rzędu 6,1 milimetra, co w dalszym ciągu stanowi około 2 milimetry mniej niż w przypadku klasycznych flagowców. Magic8 Pro Air wyróżni jednocześnie niska masa – telefon waży zaledwie 155 gramów, a więc o 10g mniej niż propozycja Apple.



Honor Magic8 Air Pro nawiązuje wyglądem do Honora V20 i iPhone'a Air jednocześnie

Co najistotniejsze, ten rezultat nie oznacza kompromisu w pojemności akumulatora. Według przecieków Honor Magic8 Pro Air w swojej obudowie zmieści ogniwo o pojemności 5500 mAh. Dla porównania, iPhone Air oferuje 3149 mAh, a Samsung Galaxy S25 Edge – 3900 mAh. Do tego telefon naładujemy przewodowo z prędkością 90W. Jedynym istotnym mankamentem może być brak ładowania indukcyjnego.

Honor nie zamierzał też oszczędzać na możliwościach fotograficznych. Według wczesnych informacji możemy spodziewać się trzech aparatów z tyłu o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Główny miałby zaoferować matrycę o rozmiarze 1/1,3 cala, czym zbliżyłby się do najlepszych propozycji na rynku. Oprócz tego producent nie zamierza oszczędzać na wydajności, oferując układ MediaTek Dimensity 9500. Do tego dzięki stronie przedsprzedaży wiemy, że producent szykuje warianty 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Na froncie znajdziemy ekran LTPO OLED, który w dodatku nie będzie przesadnie duży. Przekątna 6,3 cala zbliży urządzenie do telefonów pokroju iPhone 17 Pro czy Google Pixel 10 Pro, a odróżni od smukłych propozycji Samsunga czy Apple. To wszystko przy wysokiej częstotliwości odświeżania oraz rozdzielczości 1,5K, czyli nieco więcej niż Full HD+.

Premiera Honora Magic8 Pro Air odbędzie się 19 stycznia w Chinach. Czy urządzenie trafi na rynki europejskie? Tego jeszcze nie wiemy.

Źródło: Notebookcheck