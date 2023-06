Szukając taniego i niewielkiego monitora do biura lub do domu, większość osób zakłada budżet niezbyt przystający do galopującej inflacji. Dzisiejsza okazja dnia robi więc wrażenie - 24-calowy monitor Samsung można dziś nabyć za.. 399 złotych.

Tani i krzywy (ale w ten dobry sposób)

Monitor Samsung C364EAU to bardzo dobry wybór, jeśli szukać dobrego i do tego niedrogiego monitora do biura czy pracy zdalnej. Jako monitor podstawowy, do prac biurowych, przeglądania internetu czy sporadycznego obejrzenia serialu sprawdzi się zupełnie dobrze. W trwającej właśnie promocji, oferowanej przez Ole!Ole!, urządzenie można nabyć za jedyne 399 złotych.

24-calowy ekran o rozdzielczości FullHD nie zajmie dużo miejsca, a lekkie zakrzywienie dodaje konstrukcji nieco nowoczesności (bo umówmy się, przy 24 calach owo zakrzywienie nie przynosi żadnego spektakularnego efektu pod kątem odbioru obrazu). Producent zastosował tutaj panel VA (LED), a liczyć możemy na odświeżanie 75Hz i czas reakcji 4 ms (jest nawet AMD Freesync). Dla graczy będzie to oczywiście mało satysfakcjonujące, co nie znaczy, że pograć na tym monitorze nie można. Bo można, i to nie tylko w Simsy.

Nachylenie monitora można regulować, nie musimy też używać podstawy - z odpowiednim uchytem VESA można powiesić go na ścianie. W komplecie znajdziemy kabel zasilający oraz kabel HDMI, którym podepniemy sprzęt do większości laptopów czy komputerów stacjonarnych. Nie zabrakło także podstawowych technologii ochrony wzroku, a więc redukcji migotania (Flicker Free) oraz filtru światła niebieskiego (Low Blue Light).

