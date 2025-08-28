Dzwonią na 911. Nie odbiera człowiek

USA zmaga się z kryzysem, który zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Braki kadrowe w dyspozytorniach numeru alarmowego 911 zmuszają do działania. I tu do akcji wkracza sztuczna inteligencja, która w pewnym stopniu rekompensuje te braki.

Narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji są coraz powszechniejsze. Chatboty to w praktyce codzienność, a liczby są bezwzględne: ChatGPT obsługuje każdego dnia 2,5 mld zapytań. Powszechne stały się również voiceboty, czyli boty głosowe. Sprawdzają się w roli asystenta lub doradcy klienta. Czy możliwe jest wykorzystanie ich w kontekście reagowania kryzysowego? USA pokazuje, że jest to możliwe.

Asystent AI zamiast człowieka

Jak informuje TechCrunch, w USA nasila się trend polegający na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do obsługi zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 911. Dlaczego centra wdrażają takie systemy? Powodem są braki kadrowe, bowiem zawód dyspozytora w USA charakteryzuje się dużą rotacją.

Dane National Emergency Number Association wskazują, że w centrach obsługi numeru 911 wskaźnik rotacji wynosi od 20 do 30 proc. rocznie, czyli znacznie więcej niż w innych sektorach bezpieczeństwa publicznego. Braki kadrowe w logiczny sposób przekładają się na opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi.

Stąd coraz częściej wdrażane są takie systemy jak ten opracowany przez firmę Aurelian. Asystent AI tej firmy trafił na rynek w maju 2024 r. i został już wdrożony w kilkunastu centrach dyspozytorskich 911. Co istotne, ten system skupia się na obsłudze zgłoszeń niebędących nagłymi incydentami. Wiele zgłoszeń na numer 911 dotyczy bowiem takich problemów jak zagubione zwierzę domowe, drobne sprzeczki, skargi na hałas.

Szansa czy zagrożenie?

To w naturalny sposób angażuje dyspozytorów i pochłania cenny czas, a ten jest na wagę złota. Zwłaszcza przy brakach kadrowych. Sztuczna inteligencja ma więc za zadanie odciążyć dyspozytorów.

"Aurelian łączy się z istniejącymi liniami telefonicznymi za pomocą funkcji przekierowywania połączeń. Nasz asystent AI odbiera połączenia niebędące nagłymi, rozmawia z dzwoniącym w czasie rzeczywistym, zbiera informacje i albo przekierowuje połączenie, albo tworzy podsumowanie gotowe do analizy CAD, albo całkowicie rozwiązuje problem." - czytamy na oficjalnej stronie Aurelian.

Czy takie rozwiązania zostaną wprowadzone na większą skalę? Czas pokaże. Faktem jest, że sztuczna inteligencja coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w sektorze publicznym. Dobrym przykładem jest pomysł Metropolitan Transportation Authority, które rozważa wykorzystanie systemów kamer z AI w nowojorskim metrze, by zwiększyć bezpieczeństwo.

Źródło: TechCrunch