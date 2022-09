ROG Phone 6 BATMAN Edition to jedna z trzech smartfonowych nowości od firmy Asus. Chyba ta najciekawsza.

Asus chwali się kolejnymi smartfonami dla graczy

Bez cienia wątpliwości twierdzimy, że mobilni gracze dysponujący sporym budżetem powinni spoglądać w kierunku tego producenta. Kilka tygodni temu testowaliśmy model ROG Phone 6 Pro, który imponuje nie tylko wydajnością, to jeden z najlepszych smartfonów na rynku. Podobnie jak ROG Phone 6 i najprawdopodobniej także zaprezentowane teraz ROG Phone 6D i ROG Phone 6D Ultimate.

Nie wprowadzają one wielu zmian, tak naprawę to te same modele, ale bazujące na innym procesorze - MediaTek Dimensity 9000+, a nie Snapdragon 8+ Gen 1. W ROG Phone 6D Ultimate zastosowano dodatkowo ulepszony system chłodzenia, reszta to już kosmetyka. W codziennym użytkowaniu, niezależnie od wyboru nikomu nie zabraknie tutaj mocy obliczeniowych.

Ale przed szereg wychodzi ROG Phone 6 BATMAN Edition

Na pierwszy rzut oka bardziej wyróżnia się ROG Phone 6 BATMAN Edition. W celu jego przygotowania Asus nawiązał współpracę z Warner Bros. Consumer Products oraz DC. Dzięki temu zyskał prawo do posługiwania się licznymi nawiązaniami do doskonale znanego superbohatera. I to nie tylko w odniesieniu do smartfona, ale też dodatkowych gadżetów.

ROG Phone 6 BATMAN Edition ma nieco inną kolorystkę oraz specjalne wykończenie, które „pod wpływem oświetlenia naśladuje pochmurne, nocne niebo przeniknięte przez światło reflektorów.” Delikatnie zmieniono też podświetlane logo Aura RGB oraz dodano niestandardowy interfejs użytkownika, z ekskluzywnymi tapetami, stylami ikon, animacjami, efektami dźwiękowymi i innymi dodatkami.

W ciekawie zapakowanym zestawie znajdą się też akcesoria i tu przed szereg wysuwa się mini projektor (zasilany z USB-C), który może wyświetlać jedną z dwóch wersji Bat-Signal. Poza tym producent dorzuci etui oraz igłę do tacki SIM, też z nawiązaniami do Batmana.

Ile kosztuje smartfon dla (fanów) Batmana?

Podoba Wam się? Wygląda na to, że w przeciwieństwie do wielu specjalnych edycji smartfonów ROG Phone 6 BATMAN Edition nie ominie naszego rynku. Na oficjalnej stronie internetowej producenta przyjmowane są nawet zamówienia, wysyłka ma ruszyć 1 listopada.

ROG Phone 6 BATMAN Edition został wyceniony na 5899 złotych. Jeśli chodzi o wnętrze, jest to wariant z procesorem MediaTek Dimensity 9000+ oraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Źródło: asus