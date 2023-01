Być może jesteś jedną z tych osób, które od dawna planują przenieść numer do innego operatora, ale z jakiegoś powodu nadal nie możesz tego planu zrealizować. Jeśli tak, to T-Mobile właśnie uruchomiło promocję, która pozwoli ci się zmobilizować.

Pół roku abonamentu za darmo w T-Mobile. Oferta dla wszystkich, którzy szukają oszczędności

Polacy oszczędzają na smartfonach i wielu z nas planuje kupić nowe urządzenie dopiero, jeśli obecne przestanie działać. Poza tym, jak wynika z wyników badań, które przeprowadził serwis Rankomat - wielu Polaków zamierza oszczędzać właśnie na usługach związanych z telefonią komórkową.

Oznacza to, że T-Mobile znalazło doskonałą odpowiedź dla wszystkich, którzy borykają się z wysokimi abonamentami za telefon. Oto promocja, w której operator daje aż pół roku za darmo. Jak skorzystać z oferty?

Jak odebrać pół roku abonamentu za darmo w T-Mobile?

Sprawa jest prosta - czyli taka, jak lubi każdy z nas. Bez zbędnego składania mnóstwa formalności, wpisywania się w dziesiątki specyficznych wymagań i późniejszego irytowania się na zapisy drobnym druczkiem.

T-Mobile daje 6 miesięcy abonamentu za darmo pod warunkiem, że przeniesiesz swój numer do różowego operatora w okresie trwania promocji, czyli od 16 do 31 stycznia. Czasu jest dość dużo, zatem każdy, kto od dawna planował zmianę operatora ma doskonałą okazję, aby to zrobić i do tego oszczędzić sporo pieniędzy.

Oferty objęte promocją w T-Mobile (Źródło: T-Mobile)

Ile będziesz płacić po zakończeniu promocji?

Oczywiście - 6 miesięcy bez opłat może skusić każdego. Co jednak po tych półrocznych wakacjach abonamentowych? Stawka wróci do standardowej, oferowanej w katalogu usług i będzie wynosić odpowiednio 65 zł lub 85 zł miesięcznie w zależności od taryfy (uwzględniając 10 zł/mies. rabatu za zgody marketingowe).

Pakiety, które biorą udział w promocji pół roku bez opłat są dwa:

M Nielimitowana (rozmowy, SMS-y, MMS-y, internet z prędkością do 30 Mb/s bez limitu),

(rozmowy, SMS-y, MMS-y, internet z prędkością do 30 Mb/s bez limitu), L Nielimitowana (rozmowy, SMS-y, MMS-y, internet bez ograniczeń prędkości bez limitu).

Szczegóły promocji znajdują się na stronie operatora.

Źródło: T-Mobile