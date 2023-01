T-Mobile ponownie stał się celem ataku hakerów - skradziono dane około 37 milionów klientów operatora. Taki sam problem, choć w nieco większej skali, sieć miała półtora roku temu. Dane polskich klientów są niezagrożone - problem dotyczy amerykańskiego oddziału.

Amerykański oddział T-Mobile padł ofiarą ataku hakerskiego

Informację o ataku hakerskim, przeprowadzonym przez nieznanych sprawców, przekazał amerykański oddział T-Mobile. Cyberprzestępcy włamali się na serwery firmy, wykradając dane 37 milionów klientów - ich nazwiska, daty urodzenia, adresy pocztowe i mailowe, a także szczegóły dotyczące ofert, z jakich korzystają u tego operatora. Incydent został zgłoszony do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Obecnie jesteśmy w trakcie informowania klientów, których to dotyczy, że po dokładnym zbadaniu ustaliliśmy, iż sprawca użył pojedynczego interfejsu programowania aplikacji (lub interfejsu API) w celu uzyskania ograniczonego rodzaju informacji o ich kontach.

T-Mobile podkreślił w swoim oświadczeniu, iż ich systemy oraz zasady uniemożliwiły dostęp do najbardziej wrażliwych rodzajów informacji o klientach, w wyniku czego konta oraz finanse użytkowników nie powinny być bezpośrednio zagrożone. Co więcej, nie ma też dowodów na to, że sprawca naruszył sieć lub systemy T-Mobile.

Żadne hasła, informacje o kartach płatniczych, numery ubezpieczenia społecznego, rządowe numery identyfikacyjne ani inne informacje o kontach finansowych nie zostały naruszone. Uzyskano tylko niektóre podstawowe informacje o kliencie.

To nie pierwszy taki atak na T-Mobile - w połowie 2021 roku operator padł ofiarą cyberprzestępców. Początkowo mówiono, iż skradziono dane aż 100 mln klientów, jednak późniejsze dochodzenie wykazało, że było ich o połowę mniej. Wyciekła wówczas jednak część krytycznych danych, przez co wielu klientów wytoczyło operatorowi pozew zbiorowy.

T-Mobile obiecuje wzmocnienie programu bezpieczeństwa

Amerykański oddział T-Mobile podkreślił w swoim oświadczeniu, iż będzie wzmacniać swój program cyberbezpieczeństwa:

Rozumiemy, że taki incydent ma wpływ na naszych klientów i żałujemy, że tak się stało. Chociaż my, podobnie jak każda inna firma, niestety nie jesteśmy odporni na tego rodzaju działalność przestępczą, planujemy nadal dokonywać znacznych, wieloletnich inwestycji we wzmacnianie naszego programu cyberbezpieczeństwa.

Źródło: t-mobile.com