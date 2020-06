Na rynku nie brakuje tabletów dla firm, ale większość dostępnych urządzeń sprawdzi się w normalnych, biurowych warunkach. Panasonic postanowił jednak podejść do tematu w inny sposób – zaprezentował on model Toughbook A3 do pracy w trudnych warunkach.

Wytrzymały tablet do pracy w trudnych warunkach

Toughbook A3 to następca modelu Touchpad FZ-A2 z 2016 roku. Nadal mamy do czynienia z 10-calową konstrukcją klasy fully-rugged, ale producent całkowicie zmienił specyfikację urządzenia.

A3 został wyposażony w 10,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920 x 1200 px. Producent zastosował tutaj 10-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy, który może być obsługiwany ręcznie, za pomocą rysika, a także w rękawicach roboczych. Co istotne, sprzęt działa także podczas deszczu.

Urządzenie wyróżnia odporność na kurz i wodę (IP65), a do tego zostało ono przetestowane pod względem wytrzymałości na upadki z wysokości do 1,5 metra.

Dobra specyfikacja i możliwość konfiguracji portów

Sprzęt działa pod obsługą systemu Android 9 Pie. W środku zainstalowano 8-rdzeniowy procesor Qualcomm SDM660, 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci eMMC na dane. Standardowa bateria umożliwia do 9 godzin pracy, ale można zdecydować się na opcjonalną wzmocnioną baterię, na której urządzenie może działać nawet do 15,5 godziny.

Dodatkowym atutem jest bogaty zestaw interfejsów, w tym porty USB Type-C (USB 3.0) i USB Type-A (USB 2.0). Trzy opcje konfigurowalnych portów w pięciu różnych kombinacjach pozwalają na dopasowanie urządzenia do potrzeb pracownika. Obejmują one m.in. opcjonalny czytnik kart elektronicznych, skaner kodów kreskowych lub dodatkowy port USB Type-A (USB 2.0).

Bezpieczeństwo dla użytkowników biznesowych

Toughbook A3 zawiera pakiet Panasonic COMPASS (Complete Android Services and Security) – w jego skład wchodzi m.in. opatentowane narzędzie do szybkiej konfiguracji, usługa aktualizacji zabezpieczeń i wsparcie przez okres do 3 lat po zakończeniu eksploatacji sprzętu, a także platforma OMNIA do tworzenia niestandardowych aplikacji dla urządzeń Panasonic Android.

Warto dodać, że tablet został przystosowany do wykorzystania w pojazdach – może on być obsługiwany z samochodowej stacji dokującej, gdzie zapewnia stałą łączność dzięki technologii Bluetooth. A3 obsługuje komunikację WLAN w standardach IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w oraz funkcję MIMO. Tablet został zoptymalizowany pod kątem korzystania z różnych systemów nawigacji (Galileo i GPS w Europie, GLONASS w Rosji, QZSS w Japonii i Beidou w Chinach).

Kogo zainteresuje tablet Panasonic Toughbook A3?

Toughbook A3 został zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach – urządzenie przede wszystkim sprawdzi się jako wyposażenie pracowników służb ratunkowych, ekip serwisowych pracujących w terenie, kierowców, a także pracowników branży logistycznej.

Tablet trafi do sprzedaży w sierpniu. Wersja z zestawem akcesoriów i 3-letnią gwarancją będzie dostępna w cenie od 1328 euro (+VAT).

Źródło: Panasonic

