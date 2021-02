Tale of Immortal pojawiło się we wczesnym dostępie niecały tydzień temu i szybko trafiło na listę bestsellerów w serwisie Steam. Teraz twórcy pracują, aby wprowadzić język angielski do swojej produkcji.

Tale of Immortal – twórcy zapowiadają, że niedługo do gry trafi angielska wersja językowa

Chińska branża gier komputerowych z dnia na dzień zaczyna mieć coraz większe znaczenie w skali globalnej. Warto tutaj wspomnieć, chociażby o Black Myth: Wukong, czy niedawnym hicie w serwisie Steam – Dyson Sphere Program. Na nasze szczęście, nie są to jedyne produkcje, które mogą przykuć naszą uwagę, bowiem nie można zapomnieć również o Tale of Immortal. Niestety, gra obecnie dostępna jest tylko w języku chińskim uproszczonym, jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem twórcy już zapowiedzili, że do gry zmierza angielska wersja językowa.

W przyszłości do gry trafią kolejne lokalizacje

Na forum Tale of Immortal, gracz o nicku „Hades" postanowił zapytać twórców, czy studio ma w planach dodanie wersji angielskiej do swojej gry. „Hades", który pochodzi z Grecji, nieśmiało dodał, że byłby bardzo zadowolony, jeśli w przyszłości, gra byłaby dostępna również w języku greckim. Oczywiście nie umknęło to twórcom, którzy zasugerowali, że „dołożą wszelkich starań, aby do gry trafiła przynajmniej angielska wersja językowa".

Ponieważ Tale of Immortal jest w fazie wczesnego dostępu, prawdopodobnie czeka go sporo prac rozwojowych, a w tym czasie poszczególnie mechaniki, czy funkcje, mogą ulec zmianie. Wygląda jednak na to, że tłumaczenie na język angielski jest dość wysoko na liście priorytetów studia.

Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak przytoczyć pewne stare porzekadło – „Lepszy rydz, niż nic".

A może wśród czytelników mamy kogoś, kto grał już w Tale of Immortal? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PCGamesn

