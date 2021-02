Twórcy Dyson Sphere Program – Youthcat Studio – właśnie zapowiedzieli, że w ciągu najbliższych tygodni planują wprowadzić szereg usprawnień i aktualizacji, których domagali się gracze.

Dyson Sphere Program – Hit Steama wkrótce otrzyma nowy patch

Dyson Sphere Program – czyli strategia przypominająca popularne Factorio, ma się coraz lepiej. Nie tak dawno pisaliśmy, że gra zajęła pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się gier w ubiegłym tygodniu, a już dowiadujemy się, że Youthcat Studio planuje wprowadzić liczne usprawnienia, których domagają się gracze.

Nasz zespół programistów obecnie pracuje nad instalowaniem nowych funkcji i usuwaniem błędów odkrytych przez graczy. Wiele funkcji, o które prosili gracze od czasu premiery gry w ramach wczesnego dostępu, znajdywało się już w naszych planach, a gracze mogą spodziewać się, że kilka z nich pojawi się jeszcze przed rozpoczęciem Chińskiego Nowego Roku.

Trzy nowe funkcje trafią do gry jeszcze przed końcem przyszłego tygodnia

Studio zapewnia, że do 11 lutego 2021 roku do gry zostaną dodane trzy nowe funkcje. Pierwsza to system „szybkiego ulepszania” struktur, który pozwala na umieszczanie bardziej zaawansowanych budynków na "przestarzałych" wersjach bez konieczności burzenia oryginalnych konstrukcji. Inną bardzo pożądaną funkcją, którą gracze ujrzą w najbliższych tygodnia, będzie opcja ponownego przypisania klawiszy. Wreszcie studio twierdzi, że planuje wprowadzić do gry „podstawowy system zarządzania” dla systemów logistycznych. Na ten moment Youthcat Studio nie podało więcej szczegółów, ale najwyraźniej będziemy w stanie sprawdzić takie rzeczy, jak, chociażby wymagane ilości materiałów.

Graliście już może w Dyson Sphere Program? Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

Źródło: PCGamesn

Warto zobaczyć również: