Tańszy prąd. Jak uzyskać wyższy limit?

Do połowy 2024 roku, stawki na rachunkach za energię dla gospodarstw domowych pozostaną na tym samym poziomie, co w 2022 roku. Maksymalny limit tańszego prądu wynosi 1500 kWh. Aby jednak uniknąć podwyżek, konieczne będzie dopełnienie pewnych formalności.

Pod koniec 2023 roku, Sejm przyjął ustawę, która przedłuża obowiązywanie niższych cen energii do czerwca 2024 roku. Rozwiązania zawarte w tej ustawie są potocznie nazywane "tarczami energetycznymi". Wprowadzenie tych rozwiązań było niezbędne, aby Polacy nie odczuli w swoich portfelach drastycznego wzrostu cen energii. Maksymalny limit tańszego prądu dla większości gospodarstw domowych wynosi 1500 kWh. Niektóre osoby mogą jednak liczyć na wyższe limity, na przykład 1800 kWh dla osób z niepełnosprawnością, a dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny limit wynosi 2000 kWh.

Należy złożyć odświadczenie

Aby skorzystać z tych wyższych limitów, konieczne będzie złożenie oświadczenia do 31 marca. Osoby, które w trakcie 2024 roku uzyskają prawo do wyższego limitu, mają 30 dni na złożenie wniosku od dnia uzyskania tego uprawnienia. Wzory takich oświadczeń zostały już udostępnione przez spółki energetyczne.

Eksperci podkreślają, że konieczne jest natychmiastowe działanie. Ustawa przyjęta przez Sejm zakłada przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto. Powyżej limitów, stawka ma wynosić 693 zł za MWh jako cena maksymalna. Jakie dokumenty są potrzebne, aby skorzystać z wyższego limitu?

Jakie dokumenty są niezbędnę?

Przy limicie zużycia do 1800 kWh, odbiorcy, którzy posiadają lub mieszkają razem z osobą, która ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia), będą musieli złożyć oświadczenie u sprzedawcy energii. Przy limicie zużycia do 2000 kWh, odbiorcy, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, powinni złożyć oświadczenie i kopię Karty Dużej Rodziny.

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne muszą pamiętać, że konieczne jest złożenie oświadczenia i kopii decyzji o wymierzeniu za 2022 rok podatku rolnego.

Warto pamiętać, że tzw. tarcze energetyczne, które chronią Polaków przed wysokimi podwyżkami cen energii, wygasną z końcem czerwca 2024 roku. Według ekspertów Forum Energii, stawka może wzrosnąć od lipca o niemal 70 proc. - z 900 do 1510 zł/MWh. Rozwiązaniem mają być tzw. taryfy dynamiczne. Ten pomysł budzi jednak wiele wątpliwości, ponieważ stawki nie będą ustalane z góry na cały rok, ale mają zmieniać się co 15 minut, odzwierciedlając bieżące notowania energii na giełdzie.

Taryfy dynamiczne stanowią zarówno szansę, jak i zagrożenie dla budżetów domowych. Od sierpnia część odbiorców będzie miała możliwość skorzystania z tzw. taryf dynamicznych. W tym przypadku stawki nie będą ustalane z góry na cały rok, ale mają zmieniać się co 15 minut, odzwierciedlając bieżące notowania energii na giełdzie. By jednak taką taryfę przyjać, niezbędne jest posiadanie inteligentengo licznika prądu.

źródło: money.pl