Co to jest taryfa dynamiczna w opłatach za energię? Czy ma ona sens? W obliczu pożywek cen prądu warto rozważyć taką opcję.

Według najnowszych prognoz ekspertów, ceny energii mogą wzrosnąć nawet o 70%. W obliczu tak drastycznych podwyżek, od sierpnia część odbiorców będzie miała możliwość skorzystania z alternatywnego rozwiązania, jakim są tzw. taryfy dynamiczne.

Pod koniec 2023 roku, Sejm przyjął ustawę, która przedłuża obowiązywanie niższych cen energii do połowy 2024 roku. Tarcze, które miały na celu ochronę Polaków przed wysokimi podwyżkami cen energii, wygasną z końcem czerwca.

Jednym z możliwych rozwiązań na obniżenie rachunków za prąd mogą być tzw. taryfy dynamiczne. Ten pomysł budzi jednak wiele wątpliwości, ponieważ stawki nie będą ustalane z góry na cały rok, ale mają zmieniać się co 15 minut, odzwierciedlając bieżące notowania energii na giełdzie.

Taryfy dynamiczne mogą stanowić zarówno szansę, jak i zagrożenie dla budżetów domowych. Zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, "niezamrożone" stawki w 2024 roku, oferowane przez czterech największych wytwórców energii: PGE, Tauron, Energę i Eneę, wynoszą 739,3 zł/MWh. To znacznie więcej, niż płacimy obecnie - informuje Business Insider. Według ekspertów Forum Energii, stawka może wzrosnąć od lipca o niemal 70 proc. - z 900 do 1510 zł/MWh.

Od sierpnia część odbiorców będzie miała możliwość skorzystania z tzw. taryf dynamicznych. W tym przypadku stawki nie będą ustalane z góry na cały rok, ale mają zmieniać się co 15 minut, odzwierciedlając bieżące notowania energii na giełdzie.

Aby skorzystać z taryf dynamicznych, trzeba mieć możliwość przesuwania swojego największego poboru energii na czas, kiedy to cena np. w środku dnia jest najniższa. Nie każdy ma taką możliwość. Skorzystają także ci, którzy mają przydomowe magazyny energii i w ten sposób mogą tanio uzupełniać swój magazyn na resztę dnia - dodał prezes URE.

Zapytany o aspekty praktyczne, prezes URE wyjaśnił, jak będzie wyglądać fizyczne rozliczanie energii, której cena zmienia się co 15 minut. Jeśli na przykład nasza pralka pracuje 30 min, to przez pierwszy kwadrans będziemy rozliczani po cenie jednej takiej jednostki, a kolejne 15 min po kolejnej, już zmienionej cenie - stwierdził.

Cena prądu w ramach taryf dynamicznych zmienia się w ciągu dnia i zależy od wielu czynników, takich jak dostępność źródeł energii (np. wiatru, słońca) i ogólnego zapotrzebowania na energię. Zazwyczaj prąd jest najtańszy w godzinach, gdy zapotrzebowanie jest najniższe, czyli zwykle w nocy i wczesnym rankiem, oraz w środku dnia, gdy produkcja z energii słonecznej jest wysoka. Najdroższy jest zazwyczaj w godzinach szczytu, czyli rano i późnym popołudniem do wczesnego wieczora, kiedy zapotrzebowanie na energię jest wysokie, a produkcja z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, może być niższa.

Warto jednak zauważyć, że dokładne godziny, kiedy prąd jest najtańszy lub najdroższy, mogą się różnić w zależności od pory roku, warunków atmosferycznych i regionu.

Co to jest Krzywa kaczki?

Krzywa kaczki to sposób pokazania, jak zapotrzebowanie na energię elektryczną zmienia się w ciągu dnia, gdy jest dużo energii słonecznej. Wygląd wykresu przypomina kaczkę. Oznacza to, że w środku dnia, kiedy słońce najwięcej świeci, zapotrzebowanie na prąd z sieci spada, a wieczorem gwałtownie rośnie. To może powodować problemy ze stabilnością dostaw prądu.



źródło: www-synergy-net-au