Team Fortress 2 to gra stworzona przez Valve, która istnieje już od 2007 r. Jej popularność niestety nie jest najlepsza, ale producent planuje to zmienić i zapowiada pierwszą dużą aktualizację od 2017 r.

To wydarzenie, które fani wieloosobowych strzelanek koniecznie muszą odnotować. Valve za pośrednictwem oficjalnego bloga gry ogłosiło, że jeszcze w tym roku zostanie wydana duża aktualizacja do Team Fortress 2. Na tę nowość gracze czekali aż od 2017 r., kiedy to popularny niegdyś tytuł otrzymał solidną porcję nowości.

Lata czekania na aktualizację Team Fortress 2

Aż 5 lat - tyle czasu minęło odkąd popularna strzelanka typu multiplayer od Valve otrzymała ostatnią dużą aktualizację (w ramach wydarzenia Jungle Inferno). Twórcy od tego czasu regularnie dodawali nowości, jednak były to akcje przeprowadzane w ramach konkretnych wydarzeń (głównie związanych ze świętami) i nie wprowadzały stałych ulepszeń i zmian w grze.

W końcu jednak ma się to zmienić, bo Valve ogłosiło plany przeprowadzenia dużej aktualizacji w grze jeszcze w tym roku: “ostatnie wydarzenia w Team Fortress dodawały tylko garść przedmiotów. W tym roku planujemy jednak dostarczyć pełną, dużą aktualizację - zawierającą nowe przedmioty, mapy, drwiny, efekty, barwy wojenne i kto wie, co jeszcze” - czytamy na blogu TF2.

Można tworzyć własne przedmioty do gry. Twórcy chcą reaktywacji tytułu

Zainteresowani gracze, którzy chcą mieć bezpośredni udział w produkcji nowej aktualizacji - mogą dodawać do Steam Workshop nowe przedmioty. Nie istnieją jakiekolwiek wytyczne dotyczące kolorystyki lub przeznaczenia treści wymyślonych przez graczy, ale Valve zapowiada, że będzie brać pod uwagę wyłącznie te rzeczy, które zostaną stworzone do 1 maja 2023 r.

Czas, który wyznaczono jako ostateczny termin publikowania propozycji do dodania w grze sugeruje, że aktualizacja pojawi się raczej w drugiej połowie roku. Data nie została w żadnym miejscu potwierdzona, natomiast gracze oczekujący powrotu TF2 do żywych i znacznego wzrostu popularności tytułu nie powinni się nastawiać, że nastąpi to przed początkiem maja.