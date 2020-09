Telewizory LG OLED mogą się przegrzewać, a nawet stanowić zagrożenie pożarowe. Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo użytkowników polski oddział firmy organizuje wielką akcję naprawczą.

Telewizory LG OLED do naprawy – sprawdź, czy twój model jest na liście

Telewizory OLED od LG to jedne z najlepszych modeli na rynku pod względem jakości obrazu i dźwięku, wykonania oraz możliwości Smart TV. Niestety nie są pozbawione wad. Jak podaje Rzeczpospolita, egzemplarze produkowane w fabryce pod Wrocławiem mają wady, które mogą stanowić zagrożenie. Polski oddział koreańskiego producenta nie chowa głowy w piasek i zapowiada dużą akcję naprawczą.

Chodzi o telewizory LG OLED wyprodukowane w Polsce, między 2016 a 2019 rokiem, a konkretnie o modele cechujące się przekątną 65 lub 77 cali. Mają one wadliwy moduł zasilający, który może się przegrzewać i przepalać, stwarzając tym samym ryzyko nie tylko uszkodzenia urządzenia czy poparzenia ciała, ale też zadymienia czy pożaru. Jeśli jesteś (bardziej lub mniej szczęśliwym) posiadaczem takiego sprzętu, to przysługuje ci prawo do darmowej naprawy, o czym poinformował krajowy oddział firmy.

Telewizory LG OLED kwalifikujące się do bezpłatnej wymiany modułu zasilającego: LG OLED 65G6, OLED77G6 i OLED65E6 z 2016 roku,

LG OLED 65W7, OLED77W7, OLED65G7, OLED77G7, OLED65C7 i OLED65B7 z 2017 roku,

LG OLED65W8, OLED77W8, OLED65G8 i OLED77C8 z 2018 roku,

LG OLED65W9, OLED77W9, OLED77C9 i OLED77B9 z 2019 roku.

Wcześniej podobne akcje zostały zorganizowane w Chinach i Korei Południowej, gdzie również występował ten problem.

Źródło: Rzeczpospolita, LG, informacja własna

Czytaj dalej o telewizorach: