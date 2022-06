Podwyżki cen Tesli weszły w życie już kilka dni temu i dotknęły niemal wszystkie rynki. Wyjątkiem jest Polska, gdzie ceny każdego modelu pozostają tak samo „niskie” już od wielu tygodni.

Ceny Tesli wszędzie coraz wyższe - tylko nie w Polsce

Tesla podniosła ceny najpopularniejszych modeli w swojej ofercie. Podwyżki dotyczą niemal każdego rynku (m.in. USA, Niemcy, Chiny) i zaczynają się od 1.500 euro. W Stanach Zjednoczonych największa podwyżka dotyczy SUV-a, Modelu X, który w wariancie Long Range jest droższy o 6.000 dolarów, niż jeszcze kilka dni temu.

Tesla Model Y w polskim konfiguratorze - ceny (Źródło: Tesla)

A co z cenami Tesli w Polsce? Póki co - stabilnie. Polski konfigurator nie został jeszcze zaktualizowany („jeszcze” to być może słowo-klucz) i wszystkie najpopularniejsze modele pozostają w niezmienionych cenach. Jeśli jednak aktualizacja cen trafi na polski rynek, to na podstawie podwyżek u naszych zachodnich sąsiadów można spodziewać się wzrostów cen na poziomie od 7.000 do 12.000 zł.

To doskonały moment, aby kupić Teslę w „rozsądnej cenie”

Wszyscy, którzy planują obecnie zakup Tesli - mogą mieć doskonałą okazję na zakup elektryka w „promocyjnej” cenie. Nowe, wyższe ceny w polskim konfiguratorze być może zostaną ogłoszone już w najbliższy poniedziałek, 20 czerwca.

Tesla Model 3 w polskim konfiguratorze - ceny (Źródło: Tesla)

Oznacza to, że Tesla Model 3 Long Range (z zasięgiem ponad 600 km wg WLTP) kosztująca obecnie niespełna 285.000 zł, może zostać wyceniona na ok. 300.000 zł. Nieco mniejsza, choć nadal istotna podwyżka może dotyczyć Tesli Model Y Performance, którą aktualnie zamówimy za ok. 330.000 zł, a w przyszłym tygodniu - jakieś 7.000 drożej.

Na dostawę zamówionej Tesli trzeba zaczekać kilka miesięcy - średnio do początku 2023 roku.

Dostawy zarówno Tesli Model Y, jak i Model 3 są planowane średnio na początek 2023 roku. Najbardziej niecierpliwi powinni przemyśleć zakup mniejszego Modelu 3 Performance, który zostanie dostarczony klientom jeszcze przed końcem 2022 roku (nawet w październiku).

Niemniej, każdy miesiąc odkładania zakupu Tesli w czasie może wiązać się z kolejnymi podwyżkami cen. Najbliższa nastąpi najprawdopodobniej już w poniedziałek, a kolejne - cóż, do końca roku można spodziewać się co najmniej jeszcze jednej aktualizacji cennika.

Źródło: Tesla