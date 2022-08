Jak często kierowcom zdarza się pomylić pedał przyspieszenia z hamulcem? Okazuje się, że wyjątkowo często - a pracownik Tesli przygotował m.in. na ten temat specjalny wykład. Zobaczcie, jak Tesla każdego dnia ratuje dziesiątki kierowców i wszystkich dookoła.

„Drobna” pomyłka nie może wystąpić w Tesli

Za sprawne funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w Tesli odpowiada m.in. Ashok Elluswamy, który pełni rolę szefa zespołu zajmującego się autopilotem. W ostatnim czasie podzielił się on zebranym doświadczeniem dotyczącym tego, w jaki sposób istniejące zabezpieczenia ratują kierowców (i nie tylko) przed zagrożeniem na drodze i poza nią.

W ramach krótkiego wykład, Elluswamy zaprezentował kilka przykładów, jak kierowcy narażają się na niebezpieczeństwo poprzez pomylenie pedału przyspieszenia z hamulcem.

Pełen wykład (z kilkoma dodatkowymi tematami) jest dostępny pod tym adresem. We fragmencie dotyczącym kolizji wynikających z pomyłki pedałów natomiast możemy zobaczyć nagranie z kamer umieszczonych na Tesli oraz wykres przedstawiający stopień użycia pedału przyspieszenia (po prawej stronie na górze), a także przyspieszenie (lewy na dole).

Sztuczna inteligencja Tesli błyskawicznie reaguje, kiedy zdecyduje że nagłe użycie pedału przyspieszenia wynika z pomyłki - i zatrzymuje samochód.

Jak wynika z wykładu - sztuczna inteligencja zastosowana w Tesli wykrywa, kiedy kierowca nagle używa pedału przyspieszenia (w miejscu, gdzie nie ma to najmniejszego sensu) i błyskawicznie reaguje - zatrzymując samochód. Tym samym samochód zamiast wystrzelić do przodu sprawiając zagrożenie - automatycznie blokuje się w miejscu.

Przykłady przypadkowego przyspieszenia widzimy na filmie. I dobrze, że ta sztuczna inteligencja istnieje

Można mieć wiele zastrzeżeń do szpikowania samochodów elektroniką. Można nie lubić w motoryzacji tego, że staje się coraz inteligentniejsza i mniej wymaga od kierowcy. W pewnym stopniu może to być niebezpieczne, bo daje kierowcy pewne przyzwolenie na mniejszą uwagę za kierownicą.

Z drugiej jednak strony, sytuacje które Elluswamy prezentuje podczas wykładu dają doskonały obraz tego, że ludzie to tylko ludzie i najzwyczajniej w świecie zdarza im się popełnić błąd za kierownicą. Jeśli zatem komputer jest w stanie wykryć, że w bliskim otoczeniu znajduje się człowiek - i uchronić go przed przypadkową kolizją, to ja kupuję taką SI. Kolejny przykład, który uratował kierowcę przed wjechaniem do jeziora tylko potwierdza tezę, że skoro głównym źródłem wypadków są ludzie - to należy ich wspierać w każdy możliwy sposób.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Samochody powinny być jeszcze bardziej inteligentne? Gdzie jest granica, która sprawi, że samochód nie będzie już samochodem, a robotem? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: YouTube @VAD at CVPR