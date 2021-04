Laptopy z Chin bez wątpienia kuszą ceną, ale Machenike T58 dodatkowo oferuje teraz jeszcze ekspresową i bezproblemową dostawę w naszym kraju, dzięki otworzeniu centrum dystrybucji w Polsce. Sprawdzimy, czy to produkt wart zakupu.

Nie dość, że taniej, to jeszcze solidniej? Taki właśnie jest Machenike T58

Po tym, jak donieśliśmy Wam o nie lada okazji, jaką była możliwość (z okazji 11. urodzin AliExpress) zakupu właśnie laptopów Machenike w obniżonych cenach, sami się na taki model do testów skusiliśmy - dostawa poszła naprawdę błyskawicznie. Sprzęt szedł z polskiego magazynu, a za wszysko można było zapłacić zwykłym przelewem w złotówkach.

Jeżeli więc ciekawi Was, co ma do zaoferowania taki chiński laptop z Polski pod względem jakości wykonania, wydajności oraz kultury pracy, to zapraszamy do wideorecenzji:

Wideorecenzja Machenike T58-VG65T

Specyfikacja testowanego Machenike T58-VG65T

Cena w dniu testu: 3923 zł Gwarancja: 1 rok System operacyjny: Windows 10 Home Klawiatura: niskoprofilowa, z blokiem numerycznym;

podświetlenie RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy;

dwa fizyczne przyciski Ekran: 15,6", IPS, 1920x1080 px, 250 nit, 60 Hz, matowy;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 40° Procesor: Intel Core i7-10750H - 2.6 GHz,

(5.0 GHz w trybie Turbo Boost 3.0),

12 MB cache;

6 rdzeni/12 wątków Pamięć: 16 GB (2x8 GB 2666 MHz CL20);

Łącznie 2 sloty SO-DIMM Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 Dysk: 512 GB SSD M.2 NVMe Intel 660p Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Ion, 41 Wh Wymiary: 361 (Sz) x 258 (G) x 24,9 (W) mm Waga: 2,2 kg Materiały obudowy: pokrywa z ekranem: szczotkowane aluminium;

pulpit: matowe aluminium;

pokrywa serwisowa z plastiku Komunikacja: Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac;

1 GbE Ethernet;

Bluetooth 5.0 Złącza: 2x USB 3.2 typu A gen. 1;

1x USB-C gen. 2;

1x USB 2.0

1x RJ45;

gniazdo słuchawowe;

gniazdo mikrofonu;

1x HDMI 1.4

1x miniDisplayPort 1.4;

czytnik kart SD Dodatkowe funkcje

i oprogramowanie: kamerka internetowa 1 Mpx z sygnalizacją pracy;

2 głośniki;

2 mikrofony;

złącze blokady Kensington Lock

Takiego dodatku do laptopa jeszcze nie widzieliśmy...

Poza samym laptopem zamówiliśmy też coś, co nas bardzo mocno zaintrygowało - gumową nakłądkę na klawiaturę, dzięki której można bez problemu obsługiwać laptopa na przykład w trakcie konsumpcji tłustych chipsów albo pizzy, bez obawy, że go zabrudzimy. To znaczy zabrudzić się oczywiście zabrudzi, ale tylko owa nakładka, którą następnie można bez problemu umyć pod bieżącą wodą :)

Nakładka co prawda nie uchroni nas przed zalaniem laptopa np. kuflem piwa, ponieważ nie przylega szczelnie do krawędzi obudowy, ale z pewnością podnosi poziom bezpieczeństwa sprzętu. Jest to też dobry sposób na zmianę układu klawiszy, jeżeli ten fabryczny nam nie odpowiada.

Laptopa można bez problemu zamknąć przy nałożonej nakładce, a pisanie za jej pośrednictwem tylko minimalnie się różni od pisania bez niej.

Wyniki testów dla leniuszków, co nie obejrzały wideorecenzji

Dla Waszej wygody zamieszczamy najważniejsze wyniki testów wydajności naszej konfiguracji laptopa Machenika T58.

Machenike T58 - wyniki w PCMark 10 Extended

[punkty] wynik ogólny

Machenike T58 - wyniki w 3DMark Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Machenike T58 (i7-10750H + GTX 1650 Ti) - wydajność w grach [FPS]

rozdzielczość FHD, włączony Nvidia Optimus, tryb "Performance" [więcej = lepiej]

Legenda średni FPS

1% najniższego FPS Assassin's Creed: Valhalla

(ustawienia średnie) 50

37 Assassin's Creed: Valhalla

(ustawienia wysokie) 32

23 Shadow of the Tomb Raider

(ustawienia średnie) 53

45 Shadow of the Tomb Raider

(ustawienia bardzo wysokie) 46

39 CS:GO

(ustawienia średnie) 212

63 CS:GO

(ustawienia najwyższe) 195

55 Fortnite

(Tryb Wysoka Wydajność) 151

73 Fortnite

(DX12 Competitve) 127

57 Watch Dogs: Legion

(ustawienia średnie) 59

47 Watch Dogs: Legion

(ustawienia wysokie) 51

42 Cyberpunk 2077

(ustawienia średnie) 31

21

Pomiar czasu pracy na baterii Machenike T58 [godziny]

więcej=lepiej

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność

aktywne Wi-Fi

jasność 100% 0:52 PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria

aktywne Wi-Fi

jasność 50% 5:53 PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria

offline

jasność 50%

głośność 50% 3:52 PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii

offline

jasność 0% 13:43

Czy warto kupić Machenike T58?

Odpowiedź na to pytanie pewnie już usłyszeliście w naszej wideorecenzji wyżej, ale powtórzymy, że to zaskakująco dobrze wykonany (jak na ten budżet) model o bardzo wysokiej kulturze pracy (czego się zupełnie nie spodziewaliśmy). Wydajność, jaką oferuje w swojej standardowej cenie w sklepie producenta na AliExpress, a teraz również na Allegro, może być w wielu zastosowaniach bardzo wysoka, choć do grania polecamy raczej wybrać wariant z GTX 1660 Ti.

Jedyne, do czego poważnie mogliśmy się przyczepić, to jakość matrycy, ponieważ w tym segmencie cenowym można dostać szybsze matryce i to u bardziej rozpoznawalnych producentów. Sam laptop oceniamy zdecydowanie dobrze i jeżeli odpowiada Wam jego stylistyka, to pozostaje tylko wybrać odpowiednią dla siebie specyfikację i cieszyć się szybką oraz bezproblemową dostawą z AliExpress :)

Nasza ocena Machenike T58

Aluminiowa obudowa z atrakcyjnym wzorem i podświetleniem

Wysoka kultura oraz niskie temperatury podczas pracy

Wydajne chłodzenie

Klawiatura RGB

Rozsądna ilość złączy i dobre ich rozłożenie



Matryca poniżej przeciętnej, nawet w tym segmencie cenowym

Przeciętna jakość peryferiów

Bateria mogłaby być większa

80%4/5

