W sieci pojawił się nie tylko nowy zwiastun, ale też pierwsze recenzje filmu Wiking. Wszystko może napawać sporym optymizmem.

Wiking na ostatniej prostej przed premierą

Netflix zaserwował już swoim widzom serial Wikingowie: Walhalla, ale trudno twierdzić, że spotkał się on z ciepłym przyjęciem. Dla niektórych okazał się wręcz beznadziejną produkcją. Choćby dla naszego recenzenta i wielu z Was wypowiadających się w komentarzach w podobnym tonie. Na szczęście to nie wszystko co w tematyce wojowników północy przygotowano na ten rok. Już wkrótce na ekrany kin wejdzie Wiking (oryginalny tytuł - The Northman).

Od pierwszych zapowiedzi jawił się on intrygująco. Na tyle, by umieszczać go w zestawieniach obejmujących najbardziej wyczekiwane premiery kinowe tego roku. A skoro debiut zbliża się coraz większymi krokami, nowy zwiastun wrzucony do sieci nie dziwi. Tym razem to krótki fragment filmu, jednego z natarć, których będzie zapewne więcej.

The Northman zwiastun

Pierwsze recenzje filmu Wiking bardzo optymistyczne

Trudno wywnioskować tutaj szczególnie wiele odnośnie ogólnej jakości produkcji, ale są też nowe informacje. Wybrani krytycy mieli już okazję zobaczyć nowy film Roberta Eggersa i część z nich sugeruje, że może być to najlepsza produkcja w jego CV. A niewtajemniczonym przypomnijmy, że ma w dorobku również Lighthouse. W tym przypadku klimaty będą zupełnie inne (liczne motywy z mitologii nordyckiej), aczkolwiek przekaz płynący z pierwszych opinii jest jasny - Wiking to brutalne, ale dobre kino.

Z pozoru oklepana fabuła skupiająca się na zemście w tym przypadku ma wypadać bardzo dobrze, tak samo jak gra aktorska. Tego ostatniego można było się jednak spodziewać, bo w obsadzie znalazło się sporo uznanych nazwisk. Między innymi Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke czy Willem Dafoe. Chwalone są też techniczne aspekty i zdjęcia, na które niektórzy widzowie również zwracają uwagę.

Wiking - kiedy premiera?

Na szczęście długo nie będziemy musieli czekać na to, aby samemu wydać opinię. Premiera filmu Wiking została zaplanowana na 22 kwietnia. Będzie można zobaczyć go wyłącznie w kinach.

Źródło: Focus Features