Łatwo zauważyć, że w Simsach to z reguły kobiety otrzymują więcej ubrań, niż mężczyźni. EA postanowiło to zmienić i proponuje nową kolekcję mody męskiej w DLC Modern Menswear. Szczególnie ta nowoczesność wywołuje mnóstwo komentarzy, nie zawsze pozytywnych.

The Sims 4 ma mnóstwo dodatków, które przenoszą nas do świata, gdzie właściwie wszystko staje się możliwe. Można zostać porządnie przestraszonym w rozszerzeniu Zjawiska Paranormalne, poczuć się niczym w programie telewizyjnym o remontach w The Sims 4: Wystrój Marzeń oraz uprawiać rośliny i hodować zwierzęta w Wiejskiej Sielance. Obecnie twórcy chcą pomóc graczom jeszcze lepiej poznawać samych siebie, by znaleźli nowe, kreatywne ścieżki. Stąd między innymi właśnie pomysł na wprowadzenie modowej kolekcji – The Sims 4: Modern Menswear. Znajdziemy tam różne ubrania, na przykład sweterki i... spódnice.

Kolekcja, która przyciąga wzrok

EA nawiązało współpracę z projektantem Stefanem Cooke'em, który jest dość ekscentrycznym twórcą, mającym na celu przedefiniowanie klasycznych elementów mody męskiej i wymyślenie ich na nowo, zmieniając materiał lub krój. Jego marka chce nadać męskości nową definicję, nie wykluczając nikogo i przekraczając jednocześnie wiele granic, takich jak płeć.

Kolekcja, którą Stefan Cooke stworzył z zespołem The Sims, składa się 23 elementów, a każdy z nich jest odwzorowaniem prawdziwych dzieł Stefana w simowym wydaniu.

Znaleźć tam można stroje zarówno tradycyjne, jak i rewolucyjne, męskie i niemęskie oraz ich połączenia. Kurtki, spodnie, garnitury, buty, płaszcz oraz spódnicę.

Za kolekcją stoi nie tylko chęć dodania większej ilości ubrań do gry, ale także wyższe cele, co podkreśla Cooke.

Moda może opierać się na poczuciu przynależności, ale powinna także pomagać w większym stopniu poczuć się sobą. Służy zarówno społeczności, jak i jednostce. (...) Najmniejszy szczegół ubioru może wpłynąć na to, jak czujemy się sami ze sobą oraz co chcemy wyrazić światu.

A co na to gracze?

Duże poruszenie informacją od EA o nowej kolekcji widać przede wszystkim na reddicie. Użytkownicy piszą, iż niestety kolekcja nie przypadła im do gustu, nie jest w ich stylu i wielu z nich uważa, że jest po prostu brzydka. Pojawiły się też komentarze, że same stroje są bardzo podobne do tego, co już było w grze. Wiele osób ma zamiar po prostu zignorować to DLC.

Z jednej strony chcę wspierać męskie treści w The Sims. Często są one zaniedbywane. Ale z drugiej strony nie jest to w moim guście. Kolejny zestaw, który pominę.

Kolekcja ma być dostępna od 2 grudnia tego roku, na PC i konsolach PS5, PS4, Xbox Series X|S i Xbox One.

A jak wam się podoba zamysł mody męskiej w nowoczesnym wydaniu?

Źródło: ea.com, reddit