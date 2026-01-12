Co z The Sims 5? Fani wiedzą o czymś nowym

Maxis, twórca The Sims, potwierdził powstanie Project Rene. Projekt ten ma powstawać jako "mobilny symulator życia". W komunikacie firmy pojawia się też wzmianka o "kolejnej ewolucji" serii, co wielu odczytuje jako zapowiedź The Sims 5.

The Sims 4 stale otrzymuje kolejne aktualizacje. Jedne z dodatków - Zakochaj się oraz Życie i śmierć - były recenzowane przez naszą redakcję. Zespół deweloperski Maxis ujawnił jednak pierwsze szczegóły dotyczące rozwoju w 2026 r. W centrum uwagi znalazł się Project Rene. Studio wyjaśniło status projektu i podało informację, która wzbudziła emocje fanów serii The Sims.

Project Rene: mobilny, społecznościowy kierunek

Maxis ogłosił, że Project Rene to "społecznościowa, współdzielona, mobilna gra life-sim". Zapowiedziano nowe sposoby wspólnej zabawy, eksploracji i łączenia graczy. W poście pokazano pre-alfa ujęcie z logo The Sims Labs, sugerujące plenerową przestrzeń wspólną.

Gracze początkowo przypuszczali, że Project Rene to "kryptonim" nowej części The Sims. Twórcy jednak zdementowali te plotkę i podkreślili, że Project Rene nie zastąpi The Sims 4. Studio mówiło o tym już w 2024 r., a teraz dodaje, że projekt "ewoluował" względem pierwotnej wizji. Określenie "mobile-first" sugeruje także potencjalną dostępność na inne platformy, w tym PC.

The Sims 4 nadal żyje: plany na 2026 r.

Maxis rozwija "rodzinę nowych doświadczeń The Sims" na PC i konsole, z naciskiem na jednoosobową symulację życia. To może oznaczać następne dodatki, pakiety i kolekcje do The Sims 4 w ciągu roku.

W komunikacie firmy pojawia się jednak sformułowanie o "The Sims 4 i kolejnej ewolucji", co część społeczności odczytuje jako sygnał nowej gry. Ponad połowa globalnego zespołu pracuje nad tymi inicjatywami, co pokazuje skalę przedsięwzięcia.

Maxis zapowiada więcej informacji w 2026 r. The Sims Labs przygotowuje testy wczesnych wersji i prototypów, ale nie wszystko z testów trafi do The Sims 4 ani Project Rene.