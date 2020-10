Czy 3 złote to dużo? A co gdybym ci powiedział, że wystarczy ci właśnie tyle, żeby cieszyć się muzyką w wysokiej jakości przez najbliższe trzy miesiące? Nie żartuję – mówię o promocji na Tidal HiFi.

Tidal HiFi za 3 złote na 90 dni – grzech nie skorzystać

Duża paczka chipsów, kilogram jabłek, grubszy zeszyt do matematyki czy choćby najkrótszy przewód USB – to tylko niektóre rzeczy, na które nie wystarczyłyby ci 3 złote. A zaledwie tyle potrzebujesz, żeby wykupić sobie abonament Tidal HiFi na 90 dni w ramach promocji, która została zorganizowana na poprawę humoru w tych niełatwych czasach.

Co ma do zaoferowania Tidal (HiFi)?

Tidal HiFi to wyższy plan abonamentowy. Normalnie trzeba za niego płacić aż 40 złotych miesięcznie, więc promocja jest niemała. W zamian otrzymuje się dostęp do całkiem pokaźnej biblioteki albumów i pojedynczych utworów w formie nieskompresowanych plików muzycznych – w jakości HiFi, a także nagrań prosto ze studia (MQA).

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z tej usługi, to w ramach promocji możesz wykupić abonament za 3 złote na 90 dni, a po tym czasie z twojego konta zacznie być pobierana kwota 40 złotych co 30 dni. Jeżeli chcesz tego uniknąć, to pamiętaj, aby przed upływem okresu promocyjnego zrezygnować z Tidala.

Na katalog Tidala składa się ponad 60 milionów utworów, które możesz w pełni swobodnie odsłuchiwać, jak również korzystać ze specjalnie przygotowanych playlist tematycznych. To ciekawa alternatywa dla Spotify – sprawdź, teraz to prawie nic nie kosztuje.

Źródło: Tidal, informacja własna

