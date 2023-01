TikToka nie można używać już nie tylko na rządowych urządzeniach, ale także na uczelniach w dużej części Stanów Zjednoczonych. Celem jest wyeliminowanie zagrożenie dla krytycznych informacji zawartych w infrastrukturach uniwersyteckich.

Uczelnie banują TikToka

TikTok, z uwagi na możliwe wykorzystanie go jako narzędzia szpiegowskiego przez chiński rząd, został zakazany na urządzeniach rządowych w USA. Platformy nie można używać w budynkach władz stanowych, a także w amerykańskim Kongresie i gabinecie rządowym. I choć właściciel aplikacji, ByteDance, próbuje przekonać administrację Joe Bidena do zmiany zdania, na razie nie zdaje się to na wiele, a wręcz przeciwnie - serwis został ostatnio zakazany na wielu amerykańskich uniwersytetach.

Jak informuje serwis TechCrunch, coraz więcej uczelni w USA zdecydowało się na zablokowanie korzystania z TikToka - platformy nie można przeglądać, jeśli dane urządzenie jest podłączone do wi-fi kampusu. Dodatkowo aplikacja musiała zostać usunięta ze sprzętów należących do uniwersytetu.

Publiczne uniwersytety w Alabamie, Arkansas, Florydzie, Georgii, Idaho, Iowa, Oklahomie, Południowej Dakocie, a obecnie także w Teksasie podjęły działania w celu ograniczenia dostępu do aplikacji, blokując jej dostęp do kampusowych sieci Wi-Fi i szkolnych urządzeń.

Jaki jest powód zakazania TikToka na uczelniach?

Fala zakazów TikToka została zainspirowana zarządzeniami wykonawczymi wydanymi przez gubernatorów wielu stanów. Przykładowo Greg Abbott, gubernator Teksasu, nakazał agencjom stanowym zablokowania aplikacji na urządzeniach rządowych na początku grudnia, powołując się na obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa wynikające z chińskiego właściciela TikToka. Sprawę skomentował również Jeff Neyland, doradca ds. strategii technologicznej Uniwersytetu w Teksasie:

Uniwersytet podejmuje te ważne kroki w celu wyeliminowania zagrożeń dla informacji zawartych w sieci uniwersyteckiej i dla naszej infrastruktury krytycznej. Zgodnie z dyrektywą gubernatora, TikTok zbiera ogromne ilości danych z urządzeń swoich użytkowników – w tym kiedy, gdzie i jak prowadzą działalność internetową – i oferuje ten zbiór potencjalnie wrażliwych informacji chińskiemu rządowi.

Co na to studenci?

Jak można się domyślić, wielu osobom nie spodobała się decyzja uniwersyteckich władz. Jeden ze studentów powiedział, iż jest to pewne ograniczenie procesu uczenia się - za przykład podał zajęcia z dziennikarstwa, w których brał udział. Obowiązkowym zadaniem było utworzenie konta na platformie TikTok, udanie się na kampus i stworzenie filmu w mediach społecznościowych. Inna osoba stwierdziła, iż jest trochę zirytowana tym, że za każdym razem, gdy chce uzyskać dostęp do aplikacji, musi używać swoich danych lub znaleźć sposób na obejście zakazu.

Studenci z Uniwersytetu Auburn z kolei podkreślają, że TikTok jest nie tylko formą rozrywki, ale jest też wpleciony w życie na kampusie, a ludzie używają jego możliwości, aby np. wyróżnić szkolną drużynę piłkarską, lub zorganizować rekrutację do stowarzyszenia.

Na koniec warto przytoczyć komentarz innej studentki, również z Auburn:

Z tego, co słyszałam i rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, myślę, że wszyscy mamy taką samą opinię, że wydaje się to po prostu głupie i niezbyt uzasadnione. Chociaż rozumiem obawy związane z niewiedzą, dokąd zmierzają twoje dane, nie jest to specyficzne tylko dla TikToka - przecież wszystkie aplikacje społecznościowe zbierają dane.

Źródło: techcrunch.com, abcnews.go.com, nytimes.com