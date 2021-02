Naukowcy opracowali ciekawe urządzenie, które może zmienić nasze podejście do zasilania elektroniki – zwłaszcza tej do noszenia.

Otacza nas coraz większa ilość urządzeń - to w efekcie więcej elektrośmieci. Baterie i ładowarki to tylko część problemu, który producenci próbują rozwiązać ograniczając ich ilość. Jednak problem jest na tyle duży, że potrzeba czegoś skuteczniejszego.

A co by było, gdyby urządzenia były ładowane przez ciało użytkownika?

Staniemy się bateriami do naszych urządzeń?

Ten pomysł może spodobać się roztargnionym, którzy wiecznie zapominają doładować smartwatcha przed wyjściem. Zespół z Uniwersytetu Kolorado w Boulder we współpracy z naukowcami z kilku chińskich uniwersytetów opracowali urządzenie do noszenia, które w kontakcie ze skórą przemienia ciało człowieka w biologiczną baterię. Innymi słowy, to my sami będziemy dostarczać energii naszym urządzeniom.

Projekt został opisany w czasopiśmie Science Advances. Wykorzystywane jest naturalne ciepło ciała człowieka, które zostaje przekształcone w energię elektryczną. Urządzenie generuje około 1V energii na centymetr kwadratowy powierzchni skóry. To wystarczająca ilość do zasilania opaski sportowej.

Opracowane urządzenie jest elastyczne i na tyle rozciągliwe, że można nosić je jako pierścionek lub bransoletkę. Dodatkowo jest wytrzymałe i samo naprawia się po uszkodzeniu: wystarczy złączyć rozerwane końce i po kilku minutach zasklepią się. No i oczywiście w pełni nadaje się do recyklingu. Co więcej, produkcja nie jest kosztowna i ma szansę się przyjąć.

Jak to działa?

Jeżeli uprawiasz sport, twoje ciało regularnie nagrzewa się, po czym traci ciepło oddając je do otoczenia. Aparat noszony na skórze przechwytuje to ciepło i dzięki generatorom termoelektrycznym przemienia je w energię elektryczną. Nic się nie marnuje i jest bardziej ekologicznie.

Oczywiście im większe urządzenie, tym więcej ciepła zbierze i przetworzy. Przykładowo: przyrząd wielkości opaski sportowej jest w stanie wytworzyć około 5V energii elektrycznej podczas energicznego spaceru.

Twórcy wspominają, że w przyszłości chcą być w stanie zasilać urządzenia do noszenia bez dołączania baterii. „Za każdym razem, gdy używasz baterii, wyczerpujesz ją i w końcu będziesz musiał ją wymienić. Zaletą naszego urządzenia termoelektrycznego jest to, że można je nosić i zapewnia ono stałą moc.”

Projekt oczywiście wymaga jeszcze dopracowania. Jednak już teraz naukowcy uważają, że opracowane przez nich rozwiązanie ma szansę pojawić się na rynku w ciągu 5-10 lat.

Źródło: colorado.edu

