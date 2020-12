Od kilku godzin Messenger boryka się z poważną awarią. Wygląda na to, że sytuacja najgorzej wygląda w naszej części świata.

Messenger nie działa

Pierwsze raporty o problemach z popularnym komunikatorem pojawiły się z samego rana. W kolejnych godzinach było ich coraz więcej. Użytkownicy zgłaszali i wciąż zgłaszają problem z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości, niektórzy nie mogli nawet uruchomić aplikacji (chociaż problem pojawia się również przy korzystaniu z przeglądarki internetowej).

Wygląda na to, że awaria ma charakter globalny. Raporty napływają bowiem z niemal całego świata, aczkolwiek zdecydowanie najgorzej sytuacja wygląda w Europie, w tym w Polsce.



Mapa awarii komunikatora Messenger (źródło: DownDetector).

Facebook ma najpewniej spory problem

Ogromną panikę widać chociażby na portalach społecznościowych, gdzie pojawiło się naprawdę mnóstwo wpisów na temat omawianej awarii. Tragedia to słowo padające dość często z ironicznym wydźwiękiem, zwłaszcza z ust osób, które z tego komunikatora nie korzystają. Trudno jednak zaprzeczać, że dla wielu to faktycznie mniejszy lub większy kłopot, zwłaszcza w dobie pracy i nauki zdalnej. Messenger to chętnie wybierane narzędzie do szybkiej komunikacji.

Na mniejsza skalę, ale jednak również, pojawiają się informacje o kłopotach z innymi serwisami - Facebook, a także Instagram. W tych przypadkach chodzi głównie o problemy z logowaniem.

Facebook nie odniósł się jeszcze do całej sytuacji i nie ujawnił przyczyn awarii. U Was również pojawiły się problemy? O ile oczywiście z Messengera na co dzień korzystacie.

