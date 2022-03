Stale drożejące paliwo i rekordowe wysokie ceny za litr to nie tylko problem Polski. Z podobną sytuacją zmagają się USA i Kanada, w której Uber ogłosił właśnie nową „dopłatę paliwową”. O ile więcej zapłacą klienci i czy podobne rozwiązanie wkroczy do Polski?

Uber będzie droższy. Na razie tylko w USA i Kanadzie

Dopłata paliwowa to odpowiedź Ubera na stale rosnące za oceanem (ale nie tylko) ceny paliw. Każdy kierowca Uber ma otrzymać od $0,45 do $0,55 za przejazd lub $0,35 do $0,45 za jedną dostawę jedzenia w Uber Eats. Kwoty będą się różnić w zależności od odległości z punktu startowego do docelowego.

Średnia kwota dopłaty paliwowej w Uber i Uber Eats będzie wynosić w przeliczeniu na polską walutę ok. 2 zł. Czy podobna cena może obowiązywać w Polsce?

Dodatkowa kwota doliczana do rachunku klienta Uber lub Uber Eats według przewoźnika trafi w 100% do kierowcy. Uber nie pobiera z tego tytułu żadnej prowizji.

Początkowo dopłata paliwowa będzie obowiązywać przez najbliższe 60 dni, jeśli jednak sytuacja ekonomiczna związana z cenami paliw nie ulegnie zmianie - Uber przedłuży ten okres.

Wykres ceny (USD) za galon ropy w USA. Tak drogo nie było od miesięcy, a przecież paliwożerne amerykańskie pickupy trzeba tankować

Dopłata paliwowa w Uberze nawet dla przejazdów elektrykiem

Choć w Polsce zdecydowanie nie jest to popularny środek transportu i najczęściej spotykane samochody przewoźników Uber są napędzane silnikiem spalinowym, ewentualnie hybrydowym, to w USA i Kanadzie elektryki nie są rzadkością.

Uber zdecydował, że dopłata paliwowa będzie obowiązywać również w przypadku kierowców, którzy wykonują przewozy samochodami „na prąd”. Harry Hartfield, rzecznik prasowy Ubera, w rozmowie z The Verge poinformował, że ta decyzja „posłuży jako dodatkowa zachęta dla kierowców do przejścia na pojazdy elektryczne w przyszłości”.

Czy Uber podrożeje również w Polsce?

Na ten moment brak oficjalnego stanowiska polskiego przedstawicielstwa Ubera. Być może oznacza to, że podobna dopłata paliwowa w Polsce nie jest przewidywana.

Trudno jednak nie zgodzić się z faktem, że z uwagi na rosnące ceny paliw w Polsce - kierowcy muszą ponosić zdecydowanie większe koszty, niż miało to miejsce jeszcze kilka tygodni temu.

Wrócimy do Was z informacją, jeśli Uber poinformuje o wprowadzeniu dopłat paliwowych na naszym rynku. Tymczasem - możecie dać znać w komentarzach, czy zaobserwowaliście już skutki rekordowo wysokich cen paliw w Polsce.

Źródło: The Verge