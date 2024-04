Ukryte menu w Paczkomatach. Nie wiedziałeś, że istnieje

Korzystając z Paczkomatów InPostu, raczej nie spędzamy przy ich ekranach więcej czasu, niż jest to potrzebne na odebranie paczki. Jak się jednak okazuje – i w tych urządzeniach można znaleźć ukryte menu. Jak je wywołać?

Ukryte funkcje można znaleźć w różnych urządzeniach elektronicznych – często dotyczą one smartfonów (np. ukryta funkcja spacji w telefonie) lub kas samoobsługowych, o czym zresztą pisaliśmy w kontekście kas w sieci sklepów Biedronka. Nie powinno zatem być zaskoczeniem, że ukryte przed użytkownikami funkcje znajdują się również w Paczkomatach. Potwierdza to użytkownik @adambulerman, który na swoim profilu na TikToku udostępnił viralowe nagranie przedstawiające ukryte menu Paczkomatu InPostu.

Ukryte menu w Paczkomacie

Generalnie rzecz ujmując, ekran Paczkomatu jest intuicyjny w obsłudze – znajdują się na nim najważniejsze funkcje, które pozwalają odebrać lub nadać paczkę. To jednak nie wszystko, bowiem wystarczy kilka kliknięć, aby wywołać na nim ukryte menu. Internauta @adambulerman pokazuje na swoim nagraniu, że do wspomnianego menu można się dostać w jednym kroku. Jak je aktywować i do czego ono służy?

Wystarczy, że użyjesz przycisku “Zaczynamy” na Paczkomacie, a następnie kilka razy klikniesz logo InPost w górnym (prawym) rogu ekranu. W dalszej kolejności wystarczy kliknąć na grafikę Paczkomatu znajdującą się na dole ekranu (również po prawej stronie). Natychmiast pojawią się dwa pola tekstowe – jedno z nich przeznaczone na nazwę użytkownika, drugie z kolei na hasło. Pod nimi natomiast znajduje się klawiatura i przyciski do potwierdzenia lub odrzucenia wprowadzonych danych.

Zobacz TikToka z ukrytym menu Paczkomatu InPost:

Film na TikToku wzbudził duże zainteresowanie wśród komentujących, którzy pytają o zastosowanie tego ukrytego menu. Najprawdopodobniej jest to zwyczajne menu serwisowe dla techników obsługujących Paczkomat. Oznacza to, że dla klientów InPostu, którzy chcą odebrać lub nadać paczkę, ukryte menu nie ma żadnego zastosowania.

Możliwość wywołania tego widoku należy więc traktować jako ciekawostkę. Warto mieć świadomość, że tego typu menu serwisowe (z poprzedzającym je logowaniem) to standard w większości urządzeń. Zwykle są one ukryte pod konkretnymi grafikami lub wymagają wykonania ciągu konkretnych akcji (np. klikania w kilka miejsc w określonej kolejności), aby nie rozpraszać użytkowników, którzy na co dzień korzystają z urządzenia.