Sprzedaż Xiaomi Mi 11 na naszym rynku jeszcze nie ruszyła, ale producent coraz wyraźnie rozkręcenia się z promowaniem swojego nowego topowego smartfona. Tym razem pokazał, co dokładnie dostaną tu kupujący.

W zestawie Xiaomi Mi 11 (prawie) niczego nie brakuje

Mieliśmy już okazję do pierwszego kontaktu z Xiaomi Mi 11, który wypadł całkiem pomyślnie. Komplet wniosków co do smartfona przedstawimy dopiero po dokładnych testach, póki co przypomniał o nim producent. Krótki materiał wideo to tzw. unboxing, można przyjrzeć się tutaj wszystkim elementom, jakie skrywa opakowanie.

Wbrew pozorom to dość istotna kwestia, w ostatnich miesiącach zaczyna być zauważalny trend rezygnacji z ładowarek. Postąpiło tak Apple, nieco później również Samsung. Xiaomi w przypadku omawianego modelu również, ale jedynie w Azji, gdzie zresztą zainteresowani mogli dostać ładowarkę bez dodatkowych opłat. U nas wszyscy kupujący mogą spodziewać się bogatszego zestawu. A skoro tak to podkreślenie obecności ładowarki nie dziwi, tym bardziej, że zapewni ona szybkie ładowanie 55W. Na co narzekać? Ewentualnie na nieobecność słuchawek, ale tych większość producent nie oferuje w zestawach już od dłuższego czasu.

Kiedy kupimy Xiaomi Mi 11?

Na pojawienie się Xiaomi Mi 11 w polskich sklepach trzeba jeszcze chwilę poczekać. Polska premiera smartfona odbędzie się 25 lutego. Właśnie wtedy rozwiane zostaną wszystkie wątpliwości, poznamy też cenę w złotówkach. Ujawniono europejskie ceny Xiaomi Mi 11, ale historia uczy, że proste przeliczanie często nie znajduje później odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Najważniejsze atuty Xiaomi Mi 11 to nowy i bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 888, wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości 3200x1440 pikseli oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz, ale można liczyć tu również na głośniki stereo Harman Kardon czy potrójny aparat fotograficzny z obiektywem głównym 108 Mpix oraz baterię 4600 mAh z wspomnianym już szybkim ładowaniem 55W, a także bezprzewodowym ładowaniem 50W i ładowaniem zwrotnym 10W.

Podoba Wam się Xiaomi Mi 11? Przymierzacie się do jego zakupu?

Źródło: Xiaomi Polska

Warto zobaczyć również: