Czy nazwa składanego telefonu Honor Magic V2 będzie odbijać się echem w branży mobilnej tej jesieni? Liczymy na to, a teraz zapraszamy do wspólnego oglądania globalnej premiery na IFA 2023 w Berlinie i samego telefonu w najdrobniejszych detalach.

Honor Magic V2 to telefon składany jak mała książka, czyli konstrukcja typu Fold, taka jak Samsung Galaxy Z Fold 5, Huawei Mate X3, OPPO Find N2, vivo X Fold 2, czy Xiaomi Mix Fold 3. Nie wszystkie z tych telefonów są dostępne w sprzedaży w Polsce, czego na pewno niektórzy z czytelników żałują. W praktyce Samsung jest dla siebie obecnie sam konkurencją.

Ale musi oglądać się za siebie, bo oto powstała niemal z popiołów marka, jak można powiedzieć Honorze w Polsce, rzuca branży i Samsungowi wyzwanie. A nazywa się ono Honor Magic V2.

Berlińska premiera Honor Magic V2

Światowa premiera Honor Magic V2 odbędzie się 1 września 2023 roku na targach IFA w Berlinie. Będziemy tam, by zobaczyć na żywo najsmuklejszy i najlżejszy składany telefon na świecie, jak twierdzi Honor, a potwierdzają to osoby, które go już używały.

Tym, którzy nie będą mieli szczęścia brać udziału w targach IFA, a będzie to pewnie większość z was, proponujemy wygodnie rozsiąść się przed monitorem komputera czy też telewizorem. I o godzinie 10 rano w piątek włączyć strumień YouTube z transmisją z całego wydarzenia lub obejrzeć nagranie później.

I choć globalna premiera tuż przed nami to telefon już zadebiutował w Chinach. Znamy już nie tylko jego specyfikację, ale nawet wiemy…

…jak Honor Magic V2 wygląda w środku

Umieszczenie w obudowie zwykłego telefonu superwydajnych komponentów nie jest już dziś wyzwaniem. W przypadku zwykłych telefonów wydaje się, że od pewnego czasu nie ma aż takiego nacisku na wysmuklanie produktów, bo już osiągnięto granicę, którą trudno dalej śrubować. Wręcz przeciwnie, czasy obudów o grubości 5-6 mm to przeszłość. Dziś producenci zadowalają się grubością 7-9 mm w swoich najnowszych flagowych produktach.

Obecnie zwykłe telefony nie budzą już jako inżynieryjny majstersztyk takich emocji jak telefony składane, klasa produktów, która ma już kilka lat, a wciąż jest traktowana jako technologiczna nowalijka. Tutaj można jeszcze dużo zdziałać, a klienci chcą żeby tak było. Bo składany telefon jest wciąż grubszy niż zwykły telefon z podobnymi komponentami, pomijając wyświetlacze. Jest do czego dążyć.



Po lewej Honor Magic V2, a po prawej Samsung Galaxy Z Fold 5 (fot: JerryRig Everything)

Honor Magic V2 to składany flagowiec wyposażony jak na flagowca przystało. Honor zmieścił w nim:

chipset: Snapdragon 8 Gen 2 (GPU Adreno 740)

ekran zewnętrzny: 6,43 cala / LTPO OLED / 1060 x 2376 pikseli / 120 Hz / HDR10+

ekran wewnętrzny: 7,92 cala / składany LTPO OLED / 2156 x 2344 piksele / 120 Hz / HDR10+

pamięć: 16 GB RAM i od 256 do 1 TB wbudowanej

aparaty z tyłu: 50 Mpix (główny), 20 Mpix (ultraszeroki), 50 Mpix (tele 2.5x), wszystkie z AF

aparat z przodu/na zewnątrz: 16 Mpix

głośniki: stereo

komunikację: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB 3.1 typu C zgodne z DP 1.2

akumulator: 5000 mAh, ładowanie 66W

Wszystko pracuje pod kontrolą MagicOS 7.2 (Android 13) z obsługą GMS oczywiście. Smukła składana obudowa Honor Magic V2 ze stopu magnezu z tytanowym zawiasem ma grubość 9,9 mm (4,7 mm po rozłożeniu) w wersji ze szklaną tylną ścianką. To jak zmieszczono w niej wszystkie komponenty pokazuje film, na którym Honor Magic V2 jest rozebrany przez YouTubera JerryRigEverything prawie na części pierwsze. A może na odwrót? Oceńcie to sami.

Jeśli powyższe nagranie nie przekonuje was jak zaawansowanym produktem są składane telefony, ale i w ogóle telefony, dla porównania zdjęcie wnętrza analogowego telefonu sprzed kilkudziesięciu lat.



Analogowy telefon rozłożony na części (fot: Holger.Ellgaard / CC BY-SA 3.0)

I żeby uprzedzić pytania. Crysis na tym by nie poszedł, a zdjęć nie da się zrobić.

Źródło: Honor, inf. własna