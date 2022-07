Smartfon czy telefon. To jak w praktyce nazywasz urządzenie, które prawdopodobnie towarzyszy Ci każdego dnia od rana do wieczora, w dużym stopniu odzwierciedla to jak je postrzegamy i z niego korzystamy

Pewnie zauważyliście, że w naszych recenzjach i rankingach smartfonów coraz częściej używamy słowo telefon. To jednak nie przejaw nostalgii za dawnymi czasami, a pragmatyczne podejście do kwestii wykorzystania smartfonów. Bo okazuje się, że mówimy na nie telefon nie tylko dlatego, że łatwiej takie słowo wymówić, jest ono zrozumiałe dla każdego w dowolnym wieku, a i z odmianą jest mniej problemów. Mówimy telefon, bo to jest właśnie najważniejsze zadanie, które realizują nasze smartfony.

Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego w czerwcu 2022 roku przez SW Research na zlecenie firmy Huawei na grupie około 1000 osób. Dlaczego takie badanie i dlaczego na zlecenie Huawei? Otóż Huawei jak wiecie wprowadził właśnie do sprzedaży dwa nowe produkty nova Y70 i Y90, które sam nie ukrywa, że superkomponentami (przynajmniej na papierze) nie grzeszą. Jednakże to właśnie też takie urządzenia, na pozór proste, w praktyce bardzo funkcjonalne, zdobywają serca największej liczby użytkowników. Tym badaniem firma chce zapewne uzasadnić, dlaczego kładzie nacisk na takie, a nie inne telefony.

Jednym z powodów są niskie ceny, bo nova Y70 i Y90 to telefony w cenie około 1000 złotych, ale w dużym stopniu to także konsekwencja tego czego od nich oczekuje przeciętny użytkownik. Przeciętny, a więc może nie taki jak Ty drogi czytelniku. Choć kto wie, chęć dostępu do technologii nie musi wykluczać klasycznego podejścia do wykorzystania smartfonu.

Co najczęściej robimy za pomocą telefonu/smartfonu?

Dla redaktorów portali internetowych poświęconych technologiom ICT (Information and Communications Technology, czyli technologie informacyjne i komunikacyjne), wynik sondażu okazał się pewnym zaskoczeniem. Co prawda przewaga zastosowania smartfonu jako zwykłego telefonu nad innymi sposobami ich użytkowania nie jest szczególnie duża, ale jest niezaniedbywalna.

Oprócz zwykłych głosowych rozmów, smartfon służy nam do wielu rzeczy, w których najważniejsza jest szeroko pojęta komunikacja. Jest to jednocześnie bardzo rozpowszechnione urządzenie, bo tylko 1,3 procenta, czyli kilkanaście badanych osób, odpowiedziało negatywnie na wszystkie pytania poza jednym - Czy posiadasz smartfon?. Można zatem powiedzieć, że smartfon jest też kanałem komunikacji, który daje prawie stuprocentową gwarancję dotarcia do zainteresowanych.

Mnie osobiście zaskoczyło stosunkowo niewielkie zainteresowanie smartfonem jako kamerą wideo. O ile fotografowaniem z pomocą tych urządzeń para się ponad 50% badanych (też nie tak dużo), tyle samo co serfuje z pomocą telefonu po sieci, to filmuje już tylko 13,5%.

A jak często wymieniamy smartfony?

To pytanie oczywiste w świetle premiery nowych modeli Huawei, bo w końcu zainteresować mogą się nimi te osoby, które właśnie myślą o wymianie starego urządzenia na duże. Warto tu zauważyć, że Huawei zrozumiał, że AppGallery choć intensywnie rozwijane, nie będzie remedium na wszelkie problemy, jakie widzimy w braku dostępu do usług GMS.

Dlatego oprócz AppGallery i narzędzia Petal Search, które ułatwia instalowanie oprogramowania spoza oficjalnych sklepów z aplikacjami, proponuje także aplikację GSpace. To narzędzie, które pozwoli nam częściowo uzyskać dostęp do narzędzi wymagających usług Google. Z jego pomocą nie musimy uruchamiać aplikacji Google jako szybkich aplikacji poprzez interfejs przeglądarkowy, co nie zawsze działa tak jak się z tego spodziewamy. A tak jak do tego byliśmy przyzwyczajeni na telefonach z GMS.

Wracając jednak do pytania Jak często wymieniamy smartfony?, sondażowe odpowiedzi na nie są następujące. Okazuje się, że ponad 1/3 użytkowników smartfonów nabyła nowe urządzenie w ciągu ostatniego roku. W ciągu dwóch lat, czyli w czasie, na który zwykle podpisuje się wiele umów lojalnościowych, również u operatorów komórkowych, telefon zmieniło prawie 3/4 badanych osób.

Tylko nieznacznie ponad 25% badanych wymieniało smartfon dawniej niż dwa lata temu. Ciekawym porównaniem będą tutaj wyniki jakie uzyskano na niewielkiej i mało reprezentatywnej, ale ciekawej próbce redaktorów portali powiązanych z technologiami mobilnymi (poniżej). Całkiem zaskakujące.

Jak już wymieniliście telefon na nowy to ile was to kosztowało, będzie kosztować?

To pytanie kluczowe z perspektywy Huawei i jego oferty tanich telefonów. Porównując udzielone na to pytanie odpowiedzi, z własną odpowiedzią, możecie też wyobrazić sobie do jak dużej grupy użytkowników smartfonów należycie ze względu na koszt tego urządzenia.

Wniosek jest następujący, dla 3/4 badanych telefony w cenie ponad 3000 złotych nie mają sensu. Z kolei 1/4 zadowala się telefonami w cenie poniżej 1000 złotych. Te bardzo drogie smartfony, to jak się można było spodziewać nisza produktowa, na pewno jakaś manifestacja potencjału technologicznego firmy, ale nic co jest wyjątkowo popularne.

A dlaczego wymieniamy telefon? Powód też jest ważny

Pytań w sondażu było więcej, ale tutaj ograniczam się do najistotniejszych. Skoro więc wymieniamy telefon, to raczej z istotnego powodu, a nie zwykłej pogoni za nowościami. A może jest inaczej? Oto odpowiedzi na pytanie Z jakiego powodu wymieniamy telefon?.

Prawie dwie trzecie użytkowników smartfonów wymienia je dopiero, gdy jest to konieczne. Około jedna trzecia chce mieć pewność, że ich telefon jest wciąż nowoczesny, a tylko niewielki odsetek chce być na bieżąco z innowacjami i kieruje się bardziej przyziemnymi powodami, jak podążanie za modą.

Pytania zadawało Huawei, ale wyniki dotyczą użytkowników wszystkich marek

To już wszystkie pytania, z którymi Huawei nas zapoznał. Resztę poznamy po prezentacji pełnego raportu, ale już teraz można na podstawie udzielanych odpowiedzi wyrobić sobie zdanie o sobie jako użytkowniku smartfonu/telefonu. Czy jesteśmy pod tym względem przeciętni, czy jednak wyróżniamy się? Zapraszam do dyskusji w komentarzach.

Źródło: Huawei, SW Research, inf. własna