Sprawdzamy, jakiego sprzętu realnie wymaga gra Returnal na PC. Jaką kartę do jakich ustawień wybrać i z jakim procesorem połączyć, aby uzyskać optymalną wydajność i jakość obrazu. Sprawdzamy również działanie upscalingu DLSS i FSR.

Grę Returnal (PC) na potrzeby niniejszego testu otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy SONY.

Po blisko dwóch latach od premiery na konsolę, Returnal zawitał na komputery osobiste. Mając na uwadze przeważająco pozytywne opinie, w tym naszą recenzję Returnal na PlayStation 5 nie dziwi, że jest to tytuł na blaszakach poniekąd wyczekiwany. Zwłaszcza że graficznie miał wyciskać ostatnie soki z obecnej generacji konsoli SONY. Jeżeli zastanawiacie się, jak mocnego sprzętu potrzeba, aby cieszyć się płynną rozgrywką w Returnal na PC, to zapraszamy do naszego testu kart i procesorów (oraz RAM) w tej właśnie grze.



Gra na PC wygląda nieco lepiej niż na konsoli - zwłaszcza za sprawą możliwości grania w faktycznym 4K.

Wymagania Returnal na PC pozornie nie straszą

Duże premiery w branży gier, które miały miejsce na początku 2023 roku, łączyła jedna cecha wspólna – horrendalne wymagania sprzętowe. Dość przypomnieć nasz test kart i procesorów w grze Forspoken albo analogiczny test w grze Hogwarts Legacy sprzed zaledwie tygodnia. Returnal pozornie nie stawia tak wysoko poprzeczki – do grania w FHD na wysokich ustawieniach wystarczy pięcioletni PC (lub relatywnie niedrogi PC złożony dziś na nowych podzespołach). Do 4K nawet z RT nie straszy obecność RTX 4000, a nawet mają wystarczyć Radeony poprzedniej generacji. Ponownie wymagania wskazują jednak na 32 GB RAM – to realnie niepokojący trend.

Minimalna konfiguracja sprzętowa (720p, Niskie detale, 60 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-6400 lub AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB lub AMD Radeon RX 580 8 GB

lub dysk: 60 GB wolnego miejsca na dysku (preferowane SSD)

Zalecana konfiguracja sprzętowa do FHD (Wysokie detale, 60 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-8700 lub AMD Ryzen 7 2700X

lub RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super lub AMD Radeon RX 6700 XT

lub dysk: 60 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Zalecana konfiguracja sprzętowa do 4K (Najwyższe detale, 60fps):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-9700K lub AMD Ryzen 7 3700X

lub RAM: 32 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super lub AMD Radeon RX 6700 XT

lub dysk: 60 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Zalecana konfiguracja sprzętowa do 4K z Ray Tracingiem (Najwyższe detale, 60fps):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i9-11900K lub AMD Ryzen 9 5900X

lub RAM: 32 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti lub AMD Radeon RX 6950 XT

lub dysk: 60 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Ustawienia w grze są przyzwoicie rozbudowane, ale dla ułatwienia przygotowano cztery profile (których polskich nazw przez uprzejmość nie będziemy przytaczać). Dodatkowo możemy aktywować śledzenie promieni, które wykorzystano w Returnal na PC w dwóch aspektach – cieniowania i odbić. Śledzenie promieni można regulować w tym samym zakresie, co pozostałe funkcje, tj. wybrać jeden z czterech poziomów jakości.

Dostępne są również różne techniki wspomagające wydajność. Począwszy od znanej z konsol metody dynamicznego skalowania rozdzielczości (gra automatycznie ją obniża, aby utrzymać zadaną wydajność), poprzez proste metody skalowania (w postaci AMD FSR 1.0 oraz NVIDIA NIS), a skończywszy na zawansowanym upscalingu DLSS 2 (dostępne tylko dla kart z serii NVIDIA RTX). Im również się przyjrzymy w dalszej części artykułu. Teraz, jeżeli Was to ciekawi, zapraszamy do filmu prezentującego różnice w ustawieniach detali graficznych (w rozdzielczości 4K bez upscalingu).

Porównanie ustawień graficznych Returnal na PC

Jak testowaliśmy Returnal na PC?

Tym razem, jako że czasu mieliśmy nieco mniej, do testów użyliśmy mniej kart, ale postaraliśmy się zaprezentować pełen przekrój obecnie spotykanych kart. Wybraliśmy zatem trzy karty z minionych epok, kolejne trzy z niskiego-średniego segmentu, następnie dwie karty z segmentu średniego-wysokiego i jeszcze dwie najświeższe karty, wycenione powyżej 6000 zł. Oczywiście nie mogło też zabraknąć obecnego niekwestionowanego lidera – GeForce RTX 4090.

Nasza platforma testowa:

W czasie testów używaliśmy systemu Windows 11 21H2 oraz najnowszych sterowników dostępnych na dzień 15.02.2022, tj. Adrenaline 23.2.1 dla kart AMD, Game Ready 528.49 dla kart NVIDII oraz sterownika nr 31.0.101.4091 dla kart Intel Arc. Oficjalnie żaden sterownik nie posiadał jeszcze optymalizacji do testowanej gry. Samą grę testowaliśmy dopiero w dniu przedpremiery, zatem już z pierwszymi łatkami.

Jaka karta graficzna do gry Returnal (PC)?

Gra Returnal jest niesamowicie niewdzięcznym tytułem do testów wydajności. Świat gry jest każdorazowo generowany proceduralnie, podobnie jak losowi są przeciwnicy na każdej większej arenie. Jako że chcieliśmy ukazać wydajność w miejscu, w którym ma ona znaczenie (zatem podczas faktycznej walki w środku typowego „bullet hell”), to powtarzalność klasycznych testów była stanowczo zbyt niska.



Testowanie tak dynamicznej gry w powtarzalny sposób to nie lada wyzwanie - na szczęście jest wbudowane narzędzie do pomiarów.

Szczęśliwie twórcy gry taką sytuację przewidzieli i w grze zaimplementowano bardzo zaawansowane narzędzie do pomiaru wydajności (serio, inni twórcy powinni z tego robić notatki). Poniższe testy wydajności graficznej ukazują wydajność przetestowanych kart w szóstym segmencie testu, zatytułowanym „Wrogowie i pociski”. Oznacza to, że w grze znajdziemy miejsca, gdzie wydajność spadnie jeszcze niżej (zwłaszcza z aktywnym RT w lokacjach pomiędzy arenami), a także takie, gdzie będzie znacznie wyższa, ale pod względem faktycznej rozgrywki to właśnie ten test najlepiej oddaje wydajność sprzętu.

Returnal (PC) - 1080p, ustawienia Niskie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 247

191 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 228

188 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 227

172 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 182

143 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 169

143 Intel Arc A750

Intel ref. 95

66 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 90

79 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 88

77 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 65

60 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 61

48 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 41

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najniższe ustawienia po raz kolejny pokazują, że w nowszych grach to sterowniki AMD są w stanie wycisnąć więcej FPS za sprawą mniejszego narzutu na resztę podzespołów (które tutaj jawnie limitują wydajność obu RTX 4000). To jednak są tzw. „problemy graczy pierwszego świata” i realnie istotniejsze jest to, co dzieje się na dole wykresu. Okazuje się, że do komfortowego grania, które w tym tytule oznacza brak spadków poniżej 60 FPS, ledwie starcza RX 5700, a oba starsze GeForce niestety muszą się nawet w tym trybie ratować upscalingiem (który w przypadku GTX 970 i tak cudów nie zdziała). Na środku wykresu pozornie prowadzi Intel Arc, ale oferuje on też najmniej równy frametime (odczuwamy największe wahania płynności).

Returnal (PC) - 1080p, ustawienia Średnie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 249

200 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 223

182 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 221

166 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 176

144 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 162

144 Intel Arc A750

Intel ref. 90

62 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 87

62 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84

75 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 63

58 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 57

48 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 39

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Returnal (PC) - 1080p, ustawienia Wysokie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 226

197 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 221

184 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 219

168 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 161

123 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 142

123 Intel Arc A750

Intel ref. 85

62 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 78

67 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 76

68 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 61

56 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 52

46 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 36

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dwa kolejne wykresy nadal cierpią na limit wydajności ze strony procesora/pamięci w przypadku trzech najmocniejszych kart. Poniżej tych najszybszych kart sytuacja w sumie nie ulega zmianom, choć Radeony ogólnie trzeba pochwalić za znacznie stabilniejszy FPS. Spoglądając na trzykolorowe trio na środku wykresu średnich ustawień można odnieść wrażenie, że Radeon RX 6600 wypada najgorzej, podczas gdy to właśnie na nim gra się najlepiej (spośród tych trzech kart ze średniego segmentu). Starsze karty nadal w miarę sobie radzą, poza GTX 970, który już całkowicie kapituluje.

Returnal (PC) - 1080p, ustawienia Ultra

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 220

167 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 202

150 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 200

148 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 138

101 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 130

101 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 65

47 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 65

52 Intel Arc A750

Intel ref. 64

56 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 54

49 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 49

39 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 28

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najwyższe ustawienia (nadal jeszcze bez śledzenia promieni!) zaczynają już dociskać najmocniejszego Radeona, tak że wrócił on do swojego miejsca w szeregu, tj. w okolice GeForce RTX 4080. O ile mocne karty z poprzedniej generacji GPU nadal oferują spory zapas klatek, tak średnia półka już zaczyna łapać zadyszkę i zdarzają im się spadki poniżej 60 FPS. Kolejnym krokiem będzie podniesienie rozdzielczości.

Returnal (PC) - 1440p, ustawienia Ultra

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 188

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 156

98 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 152

123 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 100

68 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

68 Intel Arc A750

Intel ref. 55

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 49

39 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 45

41 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 41

37 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 35

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Podbicie ilości pikseli w renderowanym obrazie mocno zaszkodziło kilku kartom. Najbardziej w zasadzie ucierpiał GeForce RTX 3080, znacząco oddalając się od swojego odpowiednika cenowego AMD. Pozornie Radeon RX 7900 XTX ustąpił miejsca GeForce RTX 4080, ale w praktyce oferuje znacznie stabilniejszy FPS i gra się na nim nadal przyjemniej. Odwrotna sytuacja natomiast ma miejsce na dole stawki – wcześniej najmniej stabilny Intel Arc A750 obecnie mocno już dominuje nad swoimi droższymi konkurentami i to na tej karcie realnie jeszcze można polecić granie, choć w praktyce wszystkie trzy wymagają użycia upscalowania. Starsze karty zbliżają się do 30 FPS, co czyni dla nich rozdzielczość 1440p niegrywalną.

Returnal (PC) - 2160p, ustawienia Ultra

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

102 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94

83 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

84 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 63

46 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 56

31 Intel Arc A750

Intel ref. 34

31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29

25 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 24

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najwyższa rozdzielczość pozwala w końcu rozwinąć skrzydła RTX 4090, choć w praktyce nadal na wszystkich trzech najdroższych kartach gra się bardzo przyjemnie. Na granicy użyteczności w tej rozdzielczości znajdują się natomiast mocne karty z poprzedniej generacji, ale w tym przypadku śmiało można sytuację poprawić upscalingiem. Wyniki słabszych kart podajemy tylko, aby potwierdzić, że się do tej rozdzielczości nie nadają.

Jaka karta graficzna do grania w Returnal z Ray Tracingiem

Nie omieszkaliśmy oczywiście sprawdzić wydajności po aktywowaniu śledzenia promieni. W tym przypadku pozostałe ustawienia pozostały na najwyższym poziomie, a dodatkowo aktywowane zostały obie techniki Ray Tracingu, również w najwyższym profilu.

Returnal (PC) - 1080p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 178

120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 165

103 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 125

116 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 110

76 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 81

59 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

42 Intel Arc A750

Intel ref. 47

41 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38

35 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Granie z aktywnym śledzeniem promieni w FHD zgodnie z oczekiwaniami spycha karty AMD znacznie poniżej ich wcześniejszych pozycji. Radeon RX 7900 XTX realnie bardziej konkuruje teraz z GeForce RTX 3080 niż RTX 4080, a zaznaczamy, że to nadal to samo miejsce testowe, które nie skupia się na wydajności śledzenia promieni. W niższym segmencie Intel również stracił więcej od GeForce RTX 3060, ale nie aż tyle, co Radeon RX 6600. W praktyce o ile na kartach NVIDII oraz Intela jeszcze da się sytuację uratować upscalingiem, tak u AMD raczej ze śledzenia promieni trzeba zrezygnować (co zresztą sama gra podpowiada, gdy próbujemy je na RX 6600 aktywować).



Takim komunikatem raczeni są posiadacze słabszych Radeonów :(

Returnal (PC) - 1440p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 154

91 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

80 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 94

77 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 83

65 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 58

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 39

33 Intel Arc A750

Intel ref. 33

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 25

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W bardziej dzisiejszej rozdzielczości tylko te mocniejsze karty jeszcze pozwalają na granie ze śledzeniem promieni – w praktyce bez karty za ponad 3000 zł nie ma co podchodzić, a do komfortowej gry i tak zalecamy doposażyć się właśnie w coś klasy RTX 3080. Ze stajni AMD praktycznie tylko nowe RX 7900 XTX (i prawdopodobnie RX 7900 XT) pozwalają jeszcze na płynną zabawę.

Returnal (PC) - 2160p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

88 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70

65 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 53

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

44 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 31

28 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Najwyżej postawiona poprzeczka pozostawiła w użytkowym przedziale w zasadzie tylko najnowsze RTX 4000. Topowy Radeon już domaga się wsparcia ze strony FSR, którym to już za moment się zajmiemy, ponieważ jego użycie nie jest w tej grze aż tak oczywistym wyborem, jak w innych nowych produkcjach. Teraz jeszcze szybki rzut oka na wpływ kolejnych ustawień śledzenia promieni na wydajność w grze (na przykładzie jednej karty).

Wpływ ustawień Ray Tracingu na wydajność w grze Returnal

RTX 4090 RT Wyłączony 123,0

68,0 RTX 4090 RT Niski 98,0

55,0 RTX 4090 RT Średni 96,0

51,0 RTX 4090 RT Wysoki 95,0

47,0 RTX 4090 RT Epicki 94,0

44,0 Legenda średni FPS

1% Low FPS

W tym przypadku miejsce testowe było nieco inne – bardziej obciążające pod względem śledzenia promieni właśnie. Spadek wydajności i tak nie jest ogromny (jak to miało miejsce np. w Forspoken), ale też nie jesteśmy pewni, czy w tej grze aż takie znaczenie ma jakość odbić oraz cieni – większość czasu i tak trudno powiedzieć, co się dzieje na ekranie, zatem z pewnością nie powinna to być priorytetowa funkcja do aktywowania przed rozgrywką. Warto też zaznaczyć, że wyższe ustawienia śledzenia promieni nie wpływają znacząco na wydajność w kwestii średniego FPS, ale potrafią znacznie obniżyć minimalny klatkarz, co w tej grze jest nawet istotniejsze...

Returnal na PC zapomniał o wsparciu dla nowych technik DLSS i FSR

Zgadza się – tak jak głosi tytuł – w grze Returnal na PC twórcy zaimplementowali tylko starszą odmianę funkcji FSR – jej wersję 1.0. To bardzo zła wiadomość dla wszystkich, którzy nie posiadają karty z „RTX” w nazwie, ponieważ oznacza znaczne pogorszenie jakości obrazu z chwilą aktywowania tego upscalowania rozdzielczości. Posiadacze kart RTX 4000 również mogą nieco ponarzekać, bo gra nie wspiera DLSS 3 Frame Generation. Z drugiej strony, w takiego typu grze ta funkcja raczej nie cieszyłaby się dużym zainteresowaniem, ze względu na specyfikę jej działania (oraz i tak wysoką wydajność kart RTX 4000).

Porównanie wszystkich trybów DLSS i FSR z TAA oraz między sobą (4K)

Na powyższym filmie możecie zobaczyć, jak faktycznie w ruchu prezentują się obie techniki w różnych trybach. W naszym mniemaniu zarówno DLSS, jak i FSR w tej grze odczuwalnie wpływają na jakość obrazu, a konkretnie jego ostrość. Dodatkowo dziwne rzeczy dzieją się z efektami cząsteczkowymi wokół przeciwników… Ogólnie nie wygląda to dobrze, choć DLSS jest tu i tak jawnym zwycięzcą. A jaki wpływ na wydajność mają obie dostępne techniki uspcalowania? Całkiem pokaźny.

Returnal (PC) - 2160p z upscalingiem, ustawienia Ultra z RT Ultra

[FPS], RTX 4090, więcej=lepiej

DLSS 2 Ultra Wydajność 178 FSR 1.0 Wydajność 178 DLSS 2 Wydajność 166 FSR 1.0 Balans 164 DLSS 2 Balans 151 FSR 1.0 Jakość 148 DLSS 2 Jakość 133 FSR 1.0 Ultra Jakość 128 Natywne 4K + TAA 93 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W naszym odczuciu dla rozdzielczości 4K można pokusić się o DLSS Balanced lub FSR Ultra Quality, ale w 1440p już tylko DLSS Quality nie oferuje znacznego spadku jakości obrazu. Do grania w FHD każda opcja będzie istotnym kompromisem i zalecamy tu używanie upscalingu tylko w ostateczności (gdy brakuje FPS).



Returnal posiada bardzo szczegółową oprawę graficzną i mnóstwo efektów cząsteczkowych, które średnio dogadują się z DLSS 2 lub tym bardziej FSR 1.0...

Jaki procesor i ile RAM do Returnal na PC?

Kolejne testy dotyczyły już wydajności procesora, który okazał się nie mieć aż tak krytycznego wpływu na wydajność – w segmencie testu użytym do prezentacji wyników kart różnice były bardzo małe, zatem w tym przypadku użyliśmy pierwszego segmentu, który wykazywał największe różnice pomiędzy różnymi CPU.

Test procesorów w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

RTX 4090, 1920x1080 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 244

174 Intel Core i7-12700K 236

165 Intel Core i5-12600K 229

161 Intel Core i3-12100F 211

124 Intel Core i5-12400F 207

150 Intel Core i5-8400 177

94 Intel Core i5-4690 117

57 Legenda: średni FPS

1% low FPS

To kolejna gra, która nie wymaga ogromnej ilości rdzeni, a raczej doprasza się o wyższe taktowanie tych kilku, których faktycznie używa. Stąd ciekawe przetasowanie, w którym Core i3-12100F praktycznie zrównał się z tak samo taktowanym Core i5-12400F, tracąc tylko więcej w kwestii minimalnego FPS. Starsze procesory, nawet starsze od tych z minimalnych wymagań, nadal pozwalają komfortowo pograć i nie będą limitować odpowiedniej dla siebie klasą i wiekiem karty graficznej. Z naszej strony zalecamy jednak trzymać się przynajmniej 6-rdzeniowych procesorów.

Test RAM (DDR5) w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

RTX 4090, 3840x2160 px, więcej = lepiej

64 GB (4x 16 GB) 93,0

67,0 32 GB (2x 16 GB) 93,0

67,0 16 GB (2x 8 GB) 93,0

65,0 8 GB (1x 8 GB) 90,0

57,0 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Pod względem zapotrzebowania na RAM czekało na nas bardzo miłe zaskoczenie – okazuje się, że te 32 GB w wymaganiach to była bujda na resorach i gra bez najmniejszego problemu nawet w najwyższych ustawieniach dobrze działa na 16 GB. Grając w FHD i QHD sam proces gry ani razu nie przekroczył 12 GB (na naszej platformie testowej wyposażonej w 32 GB RAM). Podobnie zresztą wygląda zapotrzebowanie na vRAM – RTX 4090 nawet w 4K przy najwyższych detalach z aktywnym śledzeniem promieni bardzo sporadycznie zahaczał o 10 GB zarezerwowanej pamięci graficznej.



Mimo iż na ekranie często mamy setki pocisków i tysiące efektów cząsteczkowych, to procesor niespecjalnie musi się wysilać, a RAM leży odłogiem - przynajmniej ten aspekt gry dobrze zoptymalizowano.

Jaki komputer wystarczy, aby zagrać w Returnal na PC?

Podsumowując nasze testy możemy śmiało zarekomendować do grania w Returnal na PC komputer z kartą graficzną klasy Radeon RX 6600 lub nieco droższy GeForce RTX 3060 – ten drugi pozwoli nawet na granie w średnich ustawieniach śledzenia promieni (nadal w FHD). Dobrze tutaj sprawdzi się również hit cenowy tego miesiąca, czyli Intel Arc A750, choć w tym przypadku przydałyby się optymalizacje w sterowniku pod względem stabilności FPS.



Cutscenki nieco obnażają jakość niektórych tekstur oraz złożoność geometrii - nie to jednak jest najważniejsze w Returnal.

Do grania w wyższych rozdzielczościach potrzeba już znacznie mocniejszego sprzętu, tak aby utrzymać te pożądane 60 FPS. To już zadanie dla zestawów komputerowych, które co miesiąc polecamy w cenie pięciu lub nawet sześciu tysięcy złotych. A jeżeli do tego chcemy jeszcze dołożyć granie z aktywnym śledzeniem promieni, to w praktyce ograniczamy się do kart GeForce RTX z 10 GB vRAM lub więcej (z wyłączeniem RTX 3060 :P).

Returnal na PC nie ma kolosalnych wymagań, ale jednocześnie do skutecznej gry wymaga bardzo dużo FPS, zatem finalnie i tak potrzebujemy mocnego sprzętu…

Szczęśliwie od strony procesora w zupełności wystarczy kosztujący teraz poniżej 500 zł Intel Core i3-12100F (lub jego odpowiednik Ryzen 5 5500). Podobnie nie potrzeba się przejmować pamięcią i nawet jeżeli mamy tylko 8 GB, to nie powinno być źle (choć przy obecnych cenach RAM grzechem jest jej nie dokupić).

