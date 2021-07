Volkswagen opublikował najnowsze wyniki sprzedaży samochodów elektrycznych. Choć do Tesli wciąż daleko, jest zdecydowanie lepiej niż rok wcześniej.

Volkswagen goni Teslę

Na rynku samochodów elektrycznych Tesla nie ma sobie równych. Jest niekwestionowanym liderem – jej modele Y, 3, X i S znajdują się wśród najlepiej sprzedających się aut na prąd, których firma Elona Muska w samej pierwszej połowie 2021 roku dostarczyła około 385 tysięcy. Żaden inny producent nie może się pochwalić takim wynikiem, choć Volkswagen zaczyna mocno gonić konkurenta z Ameryki.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku grupa Volkswagen sprzedała ponad 170 tysięcy samochodów elektrycznych. W porównaniu do rezultatu Tesli może to nie być imponująca liczba, większe wrażenie robi za to fakt, że jest to wzrost o 165% w porównaniu do ubiegłego roku, a w samym drugim kwartale ten wzrost r/r wyniósł aż 259%. Dodajmy, że od kwietnia do czerwca sprzedało się ponad 110 tysięcy egzemplarzy (co oznacza przy okazji, że rozeszło się ich prawie dwa razy więcej niż między styczniem a marcem).

Najlepiej sprzedające się samochody elektryczne Volkswagena

Jeśli chodzi o konkretne modele, to wśród najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych grupy Volkswagen znajdują się:

VW ID.4 (ponad 37 tysięcy egzemplarzy) VW ID.3 (ponad 31 tysięcy egzemplarzy) Audi e-tron quattro (ponad 25 tysięcy egzemplarzy) Porsche Taycan (prawie 20 tysięcy egzemplarzy) VW e-Up (prawie 18 tysięcy egzemplarzy)

Volkswagen ma powody do optymizmu

Volkswagenowi wciąż jeszcze brakuje trochę do Tesli, ale Niemcy zdecydowanie mają powody do optymizmu. Szczególnie, że wystartowała sprzedaż modelu ID.6, a do tego szacuje się znaczącą poprawę wyników w Stanach Zjednoczonych i Azji.

Dobrze dla nich wyglądają również wyniki sprzedaży samochodów z napędem hybrydowym (PHEV). W ciągu pierwszej połowy bieżącego roku Grupa Volkswagen sprzedała ich ponad 171 tysięcy. W tym przypadku wzrost rok do roku wyniósł ponad 200%.

Źródło: Volkswagen, Reuters, Electrive, Car And Driver, informacja własna