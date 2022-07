Myśliwy potrzebuje odpowiednich narzędzi pracy. I w Way of the Hunter raczej ich nie zabraknie.

Twórcy Way of the Hunter chwalą się przygotowanym sprzętem

Way of the Hunter to gra przygotowywana przez Nine Rocks Games, która pozwoli wcielić się w myśliwego i polować w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Twórcy już wcześniej obiecywali, że zadbają o doskonale odwzorowane zwierzęta, a teraz przypominają, że zamierzają również oddać w ręce graczy szczegółowo odtworzone i realistyczne bronie.

Jak się okazuje, aby to osiągnąć producent oraz wydawca (THQ Nordic) nawiązali współpracę z austriackim producentem broni Steyr Arms. Dzięki temu miało udać się nie tylko odpowiednio przygotować poszczególne sprzęty, ale też umieścić w grze oficjalnie licencjonowane strzelby. Gracze będą mogli skorzystać między innymi ze Steyr Pro Hunter II, Steyr Monobloc czy Steyr Mannlicher SM12.

Zwiastun prezentujący sprzęt Steyr Arms możecie zobaczyć poniżej. Zamieszamy również inny z niedawnych materiałów wideo, który przybliża z kolei atrakcje czekające w jednej z lokacji - w Transylwanii. Poza pięknymi widokami mowa rzecz jasna o zwierzętach, jakie można będzie obrać za cel.

Way of the Hunter - zwiastun z bronią i Transylwanią

Kiedy polowanie, to znaczy premiera Way of the Hunter?

Zwiększająca się liczba informacji oraz materiałów wideo promujących Way of the Hunter nie jest przypadkowa. Premiera tego tytułu zbliża się coraz większymi krokami. Przypomnijmy, że zaplanowano ją na 16 sierpnia. Zamawiający grę w przedsprzedaży otrzymają mały upominek w postaci Hunter's Pack, zestawu zawierającego strzelbę ze zdobieniami, malowanie samochodu i posąg muflona do domku myśliwskiego.

Na jakich platformach można będzie zagrać? Way of the Hunter zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło:THQ Nordic