Zapraszamy na nasze comiesięczne podsumowanie testów i recenzji, jakie ukazały się na naszym portalu przez ostatnie tygodnie. Kwiecień był pod tym względem nadzwyczaj ciekawy, bo i wachlarz testowanych rzeczy okazał się wyjątkowo szeroki.

Miesiąc pod znakiem smartfona

Rynek smartfonów nie miał w 2023 roku lekko – sprzedaż spadła, podobnie jak nastroje ich potencjalnych nabywców. Najwyraźniej jednak to już przeszłość i branża powoli wychodzi ze stagnacji czego oznaki widać także w zwiększonej ilości premier nowych, ciekawych sprzętów. Kwiecień w naszej redakcji upłynął zatem pod znakiem testów smartfonów, choć i innych, czasem bardzo nietypowych sprzętów nie zabrakło.

Innymi słowy przez ostatnie tygodnie sporo działo się na bechmark.pl, szczególnie jeśli dołożymy do tego jeszcze najświeższe wiadomości ze świata nauki i technologii, bo i tam miały miejsce spore wydarzenia jak choćby koniec marki Roccat, polski wynalazek - implanty zębów z drukarki 3D, zapowiedź Kingdom Come: Deliverance 2 czy długo oczekiwany halving Bitcoina. By ułatwić Wam poruszanie się po naszym serwisie, a jednocześnie sprawić by żaden ciekawy test czy recenzja nie uszła Waszej uwadze, przygotowaliśmy to oto krótkie podsumowanie tego czym zajmowali się nasi testerzy i recenzenci w kwietniu 2024 roku.

Logitech MX Brio

Choć Logitech MX Brio kosztuje niemało jak na zdawałoby się zwyczajną kamerkę internetową (prawie 1000 zł) to jednak najwyraźniej spodobała się Kostkowi, który obficie obdarował ten sprzęt naszymi znaczkami jakości. Skąd wzięły się te zachwyty? O tym przeczytacie w jego recenzji.







Samsung QLED 65Q77C

„Tak dużo za tak niewiele” – tym krótkim, ale jakże wymownym stwierdzeniem Wojtek Spychała podsumował w swoim teście Samsunga QLED 65Q75C . Telewizor ten nie ma może wszystkich nowinek technologicznych na pokładzie, ale i tak potrafi przyjemnie zaskoczyć, o czym możecie się przekonać czytając naszą recenzję.

Acer Predator Helios Neo 16

Zdaniem Kostka Acer Predator Helios Neo 16 to brakujące ogniwo ewolucji pomiędzy liniami Predator i Nitro, czyli super wydajnych laptopów gamingowych i tych nieco bardziej budżetowych. Czemu akurat tak i jak duże oznaczało to kompromisy? Tego dowiecie się z naszej recenzji niezwykłego sprzętu.

MSI Claw

Nie spodziewaliśmy się, że MSI Claw wzbudzi tyle negatywnych emocji. Wielu okrzyknęło go najgorszym pecetowym handheldem na rynku, bo faktycznie, na starcie, pierwsza przenośna konsola PC korzystająca z procesorów Intel Core Ultra 7 i Ultra 5 nie okazała się takim demonem wydajności jakim początkowo sądzono, że będzie. A jednak jest coś takiego w tym sprzęcie co powoduje, że skreślanie go na tym etapie może okazać się sporym błędem (o ile już się nie okazało). Co to takiego? O tym przeczytacie w naszej recenzji MSI Claw.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Choć od premiery Samsunga Galaxy S24 Ultra minęło już trochę czasu smartfon ten ponownie wylądował w rękach Mirona, naszego eksperta od sprzętu mobilnego, tym razem już na dużo bardziej szczegółowe testy. Jak się to skończyło możecie przeczytać na naszej stronie. Dość powiedzieć, że według Mirona Samsung Galaxy S24 Ultra to najbardziej dopracowany smartfon w całej bogatej historii tego producenta.

Radar rowerowy Bryton Gardia R300L

Przemek uwielbia testować nietypowe sprzęty. Lubi też jeździć na rowerze. Gdy do naszej redakcji trafił więc radar rowerowy Bryton Gardia R300L wybór recenzenta był w zasadzie oczywisty. O wrażeniach z użytkowania tego urządzenia przez zapalonego cyklistę, a także o jego największych zaletach i wadach przeczytacie na naszej stronie.

Honor Magic 6 Pro

Czy da się umiejętnie połączyć to co najlepsze w smartfonach konkurencji i stworzyć w ten sposób coś co nie będzie pachniało banałem? Honor Magic 6 Pro pokazuje, że to jak najbardziej możliwe. Miron skwitował to krótkim „to jak cztery smartfony w jednym”. O tym skąd twórcy Honor Magic 6 Pro czerpali swoją inspirację przeczytacie w naszej recenzji.

Thule Chasm 26l

Choć plecak niekoniecznie od razu kojarzyć się musi z nowoczesnymi technologiami Thule Chasm ma sporo dedykowanych im rozwiązań. Kostek sprawdził, ile sprzętów zmieści się do tego plecaka i czy nadaje się do codziennego użytkowania, a swoje wrażenia opisał w teście. Zainteresowanych gorąco zachęcamy do przeczytania testu Thule Chasm.

Children of the Sun

Znacie polską gierkę Superhot? Children of the Sun czerpie z niej garściami dorzucając jednak także coś od siebie. Ta raczej skromna gra niezależna łączy bowiem taktyczną strzelankę z grą logiczną i robi to w sposób tak nietuzinkowy, że choć nasz redakcyjny kolega Michał w swojej recenzji trochę na ten tytuł ponarzekał to ogólnie cieszył się, że dane mu było go sprawdzić. W czym tkwi magia Children of the Sun? Przeczytajcie sami.

Asus Zenfone 11 Ultra

„Małe jest piękne, ale duży może więcej” – tak oto Kostek zaczął swoją recenzję Asus Zenfone 11 Ultra. Tym smartfonem Asus powraca bowiem do dużego rozmiaru oferując aż 6,78-calowy ekran. Co dzięki temu zyskano, a co utracono – tego wszystkiego dowiecie się z naszej recenzji Asus Zenfone 11 Ultra.





All-in-One HP Envy Move 24

Komuter All-in-One HP Envy Move 24 miło zaskoczył naszego kolegę Przemka i to nie tylko estetyką czy kulturą pracy, ale też sporą mobilnością. O tym oraz o innych nieoczywistych zaletach (jak również i pewnych wadach) tego sprzętu możecie przeczytać w pełnej jego recenzji.

ADATA Elite SE880

Dysk zewnętrzny SSD – niby nic nadzwyczajnego, a jednak o jego niezwykłej przydatności przekonuje się każdy komu choć raz przyszło z takiego rozwiązania skorzystać. A z ADATA Elite SE880 chyba korzysta wielu, bo to jeden z najpopularniejszych dysków zewnętrznych na naszym rynku. Nasz kolega Paweł sprawdził czy wyjątkowo atrakcyjna cena tego sprzętu nie oznacza czasem konieczności pójścia na pewne kompromisy. Wnioski z testów znajdziecie w jego recenzji.





Samsung Odyssey Neo G9

Wielkość tego monitora dosłownie powala. Podobnie zresztą jak jego cena – niebagatelne 10 tysięcy złotych. Mamy tu jednak i podwójne 4K, i 240 Hz odświeżanie, i fenomenalnie wyglądający HDR z jasnością sięgającą nawet do 1500 nitów. Słowem – same plusy. W swoim teście Samsung Odyssey Neo G9 Wojtek Spychała dostrzegł jednak także kilka minusów i ograniczeń. Jakich? O tym przeczytacie już w naszej recenzji.





TCL C805

Jeśli stoicie przed dylematem jaki telewizor kupić nie rujnując przy tym swojego domowego budżetu koniecznie powinniście przeczytać recenzję 55-calowego modelu TCL C805. Według naszego kolegi - Wojtka Spychały, który ten sprzęt dogłębnie przetestował, to wyjątkowo dobra, świetnie wyceniona propozycja o całkiem niezłych możliwościach. Jeśli ciekawi Was jakie zalety posiada ten telewizor i na jakie kompromisy trzeba pójść decydując się na jego zakup koniecznie przeczytajcie naszą recenzję.





Roborock S8 MaxV Ultra

Mogłoby się wydawać, że po przetestowaniu tylu różnych robotów sprzątających raczej nic nie jest już w stanie nas zaskoczyć. Topowy Roborock S8 MaxV Ultra pokazał jednak, że jeszcze sporo można w tym sprzęcie udoskonalić i zmienić. Choćby dorzucić soniczne mopowanie podłóg, kamerę AI rozpoznającą 74 rodzaje domowych przeszkód czy wysuwane ramię ze szczotką do sprzątania przy narożnikach. Co jeszcze ciekawego znalazło się w tym robocie przeczytacie w recenzji Przemka.

Nothing Ear i Ear(a)

Nowe bezprzewodowe słuchawki TWS firmy Nothing raczej ciężko pomylić z czymś innym. Czy jednak mogą one pochwalić się czymś więcej niż tylko awangardowym wyglądem? To właśnie sprawdził dla Was Kostek w swoim teście Nothing Ear i Ear (a), już do przeczytania na naszej stronie.

Stellar Blade

Narzekaliście ostatnio na brak wielkich, prawdziwie nextgenowych hitów na PlayStation 5? No to koniecznie przeczytajcie naszą recenzję Stellar Blade – nowej, mocno reklamowanej superprodukcji wydanej ekskluzywnie na tę konsolę. Bo choć tytuł ten ma sporo atutów, łącznie z fenomenalnie wyglądającą główną bohaterką, która na każdym kroku kusi wdziękami, to jednak nie jest gra dla absolutnie wszystkich. Dlaczego? Tego dowiecie się z naszej recenzji.

Infinix Note 40 Pro

Kto powiedział, że tylko w drogich smartfonach można pokusić się na innowacje? Infinix Note 40 Pro to raczej średnia półka cenowa, a mimo to znalazły się w nim rozwiązania, których próżno szukać u konkurencji. O czym dokładnie mowa i jak wpływa to na użytkowanie tego smartfona możecie przeczytać w recenzji Kostka.





Honor Magic V2

Zdaniem Kostka Honor Magic V2 to składany smartfon, który całkowicie zmienia zasady gry w tym segmencie. Dlaczego? A choćby ze względu na niespotykaną lekkość i niesamowite wymiary. Oczywiście na tym zalety tego sprzętu się nie kończą, bo ma on w zanadrzu dużo więcej doskonałych rozwiązań… a także kilka takich, których jego projektanci powinni się wstydzić. Jeśli ciekawi Was co takiego nadzwyczajnego jest Honor Magic V2 koniecznie zajrzyjcie do recenzji Konstantego.







Motorola Edge 50 Pro

Dla tych, którzy czekali na następcę zeszłorocznego modelu Motorola Edge 40 Pro nowy smartfon z tej linii może okazać się sporym zaskoczeniem. Miron w swojej recenzji Motorola Edge 50 Pro podsumował to krótko – ten smartfon zachwyca i rozczarowuje. Skąd takie skrajne odczucia? Tego dowiecie się czytając test tego niezwykłego telefonu.

Genesis Thor 230 TKL

Jeśli dotąd wzdrygaliście się na myśl o zakupie klawiatury mechanicznej – bo droga i głośna, to Genesis Thor 230 TKL może totalnie zmienić Wasze podejście do tego sprzętu. Nie dość bowiem, że mamy tu zgrabną konstrukcje o kompaktowych wymiarach to jeszcze jej cena niesamowicie pozytywnie zaskakuje. Szczególnie że jest klawiatura z opcją wymiennych przełączników (hot-swap). Brzmi dobrze, prawda? Jeśli ciekawi Was jakie jeszcze zalety posiada ten sprzęt koniecznie zajrzyjcie do naszej recenzji Genesis Thor 230 TKL.





Coros Apex 2

Nasz kolega Przemek ma rękę do zegarków to i dokładne przetestowanie takiego sprzętu jak Coros Apex 2 nie sprawiło mu żadnych trudności. A musicie wiedzieć, że przez kilka ładnych tygodni intensywnie biegał i jeździł na rowerze. O jego wrażeniach z użytkowania tego multisportowego zegarka podczas tych wszystkich aktywności (a także i poza nimi) przeczytacie w jego recenzji.

Laptop MSI Bravo 15 C7VF

W dzisiejszych czasach, gdy półki sklepowe uginają się od sprzętów szukanie laptopa do gier, który będzie w stanie zapewnić nam przyzwoitą wydajność, a jednocześnie nie wystraszy nas ceną, może okazać się drogą przez mękę. Tym bardziej docenić trzeba prace Wojtka Spychały, który szczegółowo przetestował MSI Bravo 15 C7VF – laptopa z aspiracjami. Z jego recenzji dowiecie się zatem co to za sprzęt i dlaczego warto wziąć ten model pod rozwagę.

Nothing Phone (2a)

Nothing mocno rozpycha się na smartfonowym rynku, czego dowodem może być ich kolejny już smartfon. I podobnie jak poprzednicy także i Nothing Phone (2a) potrafi zrobić naprawdę niezłe wrażenie, czego dowodem może być test Kostka, w którym nazwał on ten telefon „skrojonym na miarę”. Co takiego ujęło go w tym smartfonie? Tego dowiecie się z jego recenzji.





Harold Halibut

Możecie nie wierzyć, ale stworzenie tej gry zajęło twórcom ponad 10 lat. Harold Halibut to bowiem przygodówka, w których każda animacja wykonana została ręcznie, techniką poklatkową na prawdziwych modelach – od elementów środowiska po przewijające się przez ekran postacie. Efekt końcowy musiał więc być nietypowy. Przynajmniej jeśli chodzi o oprawę wizualną. A jak z rozgrywką? To właśnie postanowił sprawdzić dla nas Michał, który po ukończeniu tej dość niezwykłej przygody podzielił się swoimi wrażeniami. Koniecznie przeczytajcie jego recenzję – może skłoni Was to do sięgnięcie po ten tytuł w usłudze Xbox Game Pass.

A czym maj nas zaskoczy?

Choć najbliższe kilka tygodni to wciąż spora niewiadoma to jednak na łamach naszego portalu już ukazało się kilka ciekawych testów, łącznie z niesamowicie prezentującą się kierownicą Turtle Beach VelocityOne Race i kolejnym zegarkiem spod znaku Coros, tym razem dla największych kozaków.

A co będzie dalej? No cóż, na tę chwilę możemy zdradzić Wam, że pojawi się test pewnego drona, będą słuchawki i kilka mniej lub bardziej mocnych gier. Będą też zapewne laptopy, smartwatche i smartfony, ale tego dowiecie się już zaglądając systematycznie na naszą stronę, do czego zresztą gorąco zachęcamy.

Źródło: własne