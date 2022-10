Poznań Game Arena 2022 za nami. Imprezę mianem bardzo udanej określają nie tylko goście, ale też sami organizatorzy.

Ile osób odwiedziło Poznań Game Arena 2022?

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że co roku (z nielicznymi wyjątkami wynikającymi z sytuacji nadzwyczajnych) stolica Wielkopolski staje się najważniejszym punktem na gamingowej mapie. I to nie tylko Polski, ale również całej naszej części Europy, bo Poznań Game Arena to największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej.

Największa pod względem powierzchni targowej, ale również liczby wystawców i zwiedzających. A skoro o tych ostatnich mowa, organizatorzy właśnie ujawnili, iż w szesnastej edycji Poznań Game Arena wzięło udział 47 628 zwiedzających. Byliście w tym gronie? My tak, mogliście zresztą zobaczyć już naszą relację z imprezy.

Powrót konsolowych gigantów, przedpremierowe tytuły i e-sport

Tegoroczne grono wystawców zapowiadało się naprawdę dobrze, objęło także dwie czołowe marki branży gamingowej, czyli Xbox (powrót po trzech latach nieobecności) oraz Nintendo. Obaj producenci zgodnie z przypuszczeniami zadbali o mnóstwo gier i szereg atrakcji, dzięki którym ich stoiska cieszyły się wielkim wzięciem.

No bo co jak co, ale gry to przecież jeden z kluczowych punktów omawianej imprezy. Można było sprawdzić nie tylko już znane, ale też dopiero nadchodzące produkcje i to właśnie one budziły największe zainteresowanie.

Nic dziwnego, bo fani gier mogli przedpremierowo sprawdzić między innymi wyczekiwaną przygodówkę A Plague Tale: Requiem, mroczne Lies of P, System Shock, a także polskie The Last Case of Benedict Fox i The Invincible.

Nie brakowało również e-sportu. W tym roku na PGA sympatycy tego typu zabawy mogli sprawdzić się w turniejach organizowanych przez między innymi Ekstraklasa Games, Rockstar czy Inea. Do dyspozycji była nie tylko najnowsza odsłona serii FIFA i Tekken 7, ale także klasyki jeśli chodzi o zmagania online, czyli League of Legends i CS:GO.

Gry niezależne z mocnymi akcentami

Po raz kolejny rozdano nagrody w ramach PGA Awards, czyli plebiscytu skierowanego do twórców gier indie. Spośród produkcji promowanych na PGA 2022, jury wytypowało The Invincible (Best Indie Game), Beers and Boomerangs (Best International Indie Game) oraz Medival Dynasty (Best Indie Booth).

Podczas Genesis Cosplay Show również było gorąco

Nie mogło zabraknąć i nie zabrakło także Genesis Cosplay Show. Oprócz indywidualnych pasjonatów na PGA pojawiła się grupa Project:League, cosplayerzy, których połączyła miłość do League of Legends.

Najważniejszym punktem dla wszystkich był finał, który wyłonił najpiękniejsze stroje, jakie pojawiły się na Poznań Game Arena 2022. Po długich naradach jury zdecydowało o przyznaniu następujących wyróżnień:

w kategorii Grand Prix: Arven jako Athena (Borderlands)

w kategorii Cosplay: Arvendui jako Aloy (Horizon Zero Dawn)

w kategorii Show: Elromir jako Boromir (Lord of the Rings Shadow of Mordor)

Do zobaczenia za rok?

Byliście wśród gości na Poznań Game Arena 2022? Organizatorzy już teraz zapraszają miłośników gier i nowych technologii na przyszłoroczną edycję targów, która odbędzie się w dniach od 6 do 8 października.

Źródło: pga