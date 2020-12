Laptopy z Windows 10X mają pod wieloma względami przypominać smartfony – mają być mobilne, bezpieczne i sprzyjające wielozadaniowości. Okazuje się, że będą się też wybudzać podobnie do nich.

„Smartfonowy” tryb gotowości w Windows 10X – Modern Standby

Przeciętny laptop potrzebuje kilku sekund, żeby się wybudzić, a gdy śpi, to nie łączy się z siecią, więc nie docierają do ciebie ani aktualizacje, ani powiadomienia. Modern Standby to rozwiązanie, które to zmienia i oferuje praktycznie „smartfonowe” wybudzanie – wygląda na to, że będzie częścią systemu Windows 10X, którego premiera jest planowana na przyszły rok, a konkretnie na okres między marcem a czerwcem.

Zatem już wiosną na rynku powinny zadebiutować laptopy, które będą się wybudzać natychmiastowo, na bieżąco będą wyświetlać powiadomienia o e-mailach czy wpisach w mediach społecznościowych i będą też pobierać aktualizacje w tle. Oczywiście w trybie gotowości będą pobierać zdecydowanie mniej energii. Informacja na ten temat pojawiła się w dokumentach z microsoftowego centrum wsparcia technicznego.

Windows 10X – jeszcze nie wiemy, czy to rewolucja, ale zapowiada się ciekawie

Modern Standby to nie jedyna nowość szykowana na premierę systemu Windows 10X. Wśród innych znajdują się: uproszczone menu Start, nowy Eksplorator plików, niezawodne aktualizacje sterowników czy też interfejs sprzyjający wielozadaniowości.

Źródło: Windows Latest, MSPowerUser

