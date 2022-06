Od kliku dni każdy z użytkowników Windowsa 11, może pobrać i przetestować najnowszą aktualizację systemu (Release Preview) o numerze kompilacji 22621. Natomiast Microsoft nie przestaje pracować nad nowymi funkcjami i modyfikacjami „okienek”. Przedstawiamy Wam kilka z nowości.

Eksplorator plików otrzyma (wreszcie!) zakładki

Gigant z Redmond już od 2017 roku testował funkcję pracy w kartach. Opcja została wprowadzona w „Insider builds”, by po jakimś czasie zniknąć bez śladu. Teraz Microsoft do niej wraca w kompilacji 25136 systemu Windows 11, w kanale deweloperskim.

Na stronie Windows Blogs, zespół pracujący przy kanale Insider, napisał: „Aby ułatwić Wam pracę w przy wielu folderach jednocześnie, od teraz pasek tytułu Eksploratora plików będzie zawierał zakładki. Chętnie poznamy Waszą opinię na temat funkcji kart, gdyż chcemy wprowadzić ją, jaką kolejną funkcjonalność”.

Miło widzieć jak funkcja, która od wielu lat znajduje się chociażby w powłokach GNOME czy KDE, będzie wreszcie dostępna w systemie Microsoftu. Sądzę, że wiele osób pozytywnie przyjmie nową funkcjonalność do swojego Windowsa.

Eksplorator plików wprowadza również odświeżony układ lewego panelu nawigacyjnego, który ułatwi nawigację do folderów, które są dla Ciebie istotne

Dynamiczne widżety z poziomu paska zadań

Firma Microsoft dodała również dynamiczne widżety do paska zadań systemu Windows 11. Celem tego zabiegu, jest zapewnienie użytkownikom dostępu do najistotniejszych dla nich informacji. Będą one w czasie rzeczywistym informować o takich rzeczach, jak notowania na giełdzie, czy wydarzenia sportowe.

Na blogu pracownicy giganta z Redmond piszą o tej funkcji następująco: „Oprócz oglądania treści na żywo z widżetu pogody, zaczniesz także widzieć aktualizacje z widżetów sportowych i finansowych, a także powiadomienia o najświeższych wiadomościach”.

Wszystkie wspomniane i pomniejsze nowości, zostały zaprezentowane na kanale Windows Central:

Jak się zapatrujecie na nowe funkcjonalności systemu? W jakim stopniu pomogą one w wygodniejszej pracy z systemem Windows?

Źródło: Windows Central, Windows Blogs, BLEEPING COMPUTER