Windows 11 trafi na komputery i laptopy za kilka miesięcy. Na tych drugich wprowadzi między innymi funkcję Dynamic Refresh Rate, która ma szansę spotkać się z ciepłym przyjęciem użytkowników.

Dynamic Refresh Rate w Windows 11

Na premierę finalnej wersji Windows 11 trzeba jeszcze trochę poczekać, póki co udostępniono pierwszą wersję testową w ramach programu Insider Preview. Dzięki temu, ale z pewnością nie tylko, pojawiają się kolejne ciekawe informacje dotyczące nowego systemu. Jednym z wprowadzanych przez niego rozwiązań będzie Dynamic Refresh Rate. Łatwo domyślić się, iż mowa tu o opcji dynamicznej zmiany częstotliwości odświeżania.

Wygodniejsza praca i ulga dla baterii

Zaimplementowanie Dynamic Refresh Rate w Windows 11 potwierdził już sam Microsoft, który jednocześnie podaje dwie najważniejsze korzyści dla użytkowników. To wygodniejsza praca oraz ulga dla baterii w laptopie.

„Oznacza to, że system Windows 11 płynnie przełącza się między niższą częstotliwością odświeżania a wyższą częstotliwością odświeżania w zależności od tego, co robisz na komputerze. Pomaga to zrównoważyć wydajność i zużycie energii.”

Niższa częstotliwość odświeżania będzie wykorzystywana podczas codziennych zadań, takich jak pisanie e-maili lub dokumentów, wyższa częstotliwość odświeżania aktywuje się z kolei chociażby podczas pisania odręcznego czy przewijania. Trzeba tu jednak odnotować, że aplikacje będą musiały być kompatybilne z omawianą funkcją, we wspomnianej wersji testowej nie wygląda to szczególnie imponująco, jest ich niewiele. Dlaczego nie padają wzmianki dotyczące gier? Ponieważ im dedykowane jest VRR (Variable Refresh Rate).

Obserwatorzy dopatrują się tutaj wskazówek co do nadchodzących urządzeń z linii Microsoft Surface. Wypada oczekiwać od nich ekranów z wyższą częstotliwością odświeżania.

Źródło: microsoft