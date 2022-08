Embracer Group to gigantyczna marka wydawnicza, w skład której wchodzi już ponad 100 różnych studiów developerskich. Dołącza teraz do nich Limited Run Games, Tripwire Interactive oraz z prawa do dużej części własności intelektualnej J.R.R. Tolkiena.

Zakupowe szaleństwo Embracera

Wcześniej tego roku pisaliśmy już o tym jak wydawniczy gigant przejął prawa do franczyz Tomb Rider, Deus Ex oraz Thief, choć tak na prawdę to tylko mała część jego zdobyczy. Aktualnie w skład grupy weszły Limited Run Games (Guts 'N Goals), Tripwire Interactive (Maneater), Tuxedo Labs (Teardown), system domowego karaoke Singtrix i prawa własności intelektualnej do Władcy Pierścieni i Hobbita. Podczas najnowszej transakcji do Embrancera dodano jeszcze jedną firmę, ale ze względów marketingowych jeszcze nie ogłoszono jej nazwy. Pomijając tę szóstą pozycję pozostałe nabytki kosztowały Grupę 577 milionów dolarów kosztów początkowych.

Można tak na prawdę uznać tę kwotę za drobniaki w obliczu wielkich ineresów Embracera, które aktualnie dzieją się w tle, takich jak kupno Bungie (Destiny) za 3,6 miliarda, albo aktualne prace nad przejęciem Activision Blizzard za 68,7 miliarda dolarów. Grupa jest też właścicielem wielkiej marki komisowej Dark Horse.

Zakupowe szaleństwo trwa już około czterech lat i może wiązać się z wykupieniem około 8 procent udziałów w Grupie przez Savy Gaming Group, powiązaną z rządem Arabii Saudyjskiej. Udziały te kosztowały SGG miliard dolarów. Embracer obiecał, że pomimo tego w grupie nie zostaną obniżone standardy dotyczące wolności, otwartości i praw człowieka.

Embracer zdobywa Sssskarb

Prawa do Władcy Pierścieni i Hobbita oznaczają, że Embracer Group ma aktualnie kontrolę nad filmami, serialami, grami wideo, grami planszowymi, produkcjami scenicznymi szerokim merchandisingiem a nawet prawami do parków rozrywki powstałych na bazie twórczości mistrza Tolkiena. Wchodzi w to również produkcja Amazona Pierścienie Władzy, którą przyjdzie nam już wkrótce zobaczyć. Embracer zauważa, że mógłby eksplorować też dodatkowe produkcje oparte na konkretnych postaciach z dzieł Tolkiena,takich jak Aragorn, Gandalf czy Gollum.

Czy marce spod znaku Jedynego Pierścienia ta transakcja wyjdzie na zdrowie? Przekonamy się kiedy zaczną spływać informacje dotyczące konkretnych działań z jej wykorzystaniem, zaplanowane i zrealizowane w pełni pod chorągwiami Embracr Group.

Źródło: theverge.com