World War 3 to polska gra z olbrzymią szansą na sukces. Za pierwszym razem nie udało się jej wykorzystać, ale twórcy zamierzają podjąć jeszcze jedną próbę. Dobrze to wygląda!

Miała olbrzymi potencjał i nawet spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem, ale trudno nie odnieść wrażenia, że gra World War 3 zadebiutowała na rynku odrobinę za wcześnie. Polacy z The Farm 51 nie przestają jednak wierzyć w swoją produkcję i wraz z ekipą My.Games przygotowują się do jej nowego otwarcia. O tym, jak to wygląda, przekonamy się już 25 listopada, kiedy to rozpoczną się zamknięte beta testy dla nabywców wczesnej wersji.

World War 3 będzie grą free-2-play. Testy ruszają lada chwila

Podczas zamkniętych testów gracze trafią na cztery mapy, przedstawiające Berlin, Warszawę, Moskwę i Polarnyj, gdzie spróbują swoich sił w dwóch trybach: klasycznym deathmatchu i operacjach taktycznych, wykorzystując „realistyczny sprzęt i broń”. W marcu 2022 roku dojdzie do istotnej zmiany: gra World War 3 przejdzie na model free-2-play i w tym samym czasie rozpoczną się otwarte beta testy, w których udział naturalnie będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani.

Skoro gra stanie się darmowa, to co z tymi, którzy zapłacili? W ramach podziękowania otrzymają oni za darmo Pakiet Weterana. Zestaw wyjątkowego sprzętu zostanie przypisany bezpośrednio do konta na Steamie.

Zobacz najnowszy zwiastun World War 3, zapowiadający testy:

The Farm 51 stara się wykorzystać potencjał drzemiący w World War 3

World War 3 to wieloosobowa strzelanka, w której gliwickie studio The Farm 51 zaprasza nas do niedalekiej przyszłości i wrzuca w sam środek globalnego konfliktu zbrojnego. Wiernie odtworzone lokalizacje, autentyczne uzbrojenie i rzeczywiście wykorzystywane techniki to charakterystyczne cechy tej produkcji. W kwestii samej rozgrywki zaś największy nacisk położono na „świadomość ciała”, „współpracę w drużynie”, „szerokie opcje modyfikacji broni” czy też „zaawansowany system balistyki”.

„The Farm 51 spędziło ostatni rok na ulepszaniu istniejącej zawartości gry i dodawaniu nowych funkcji. […] Udoskonalone strzelanie, animacje i wiele innych ulepszeń, realistyczne mapy, rozbudowany zestaw opcji personalizacji i szeroki wachlarz niesamowicie szczegółowych mundurów – tego wszystkiego będą mogli doświadczyć gracze w ZBT, które zostaną wydane się jeszcze w tym roku” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Źródło: The Farm 51, informacja własna