Usłyszał wybuch w komputerze. GeForce RTX 5090 z nietypową awarią

Usterka karty graficznej potrafi być wyjątkowo niemiłym doświadczeniem. Przekonał się o tym jeden z użytkowników Reddita, który opisał sytuację związaną ze swoim komputerem – podczas nocnej pracy usłyszał wybuch karty GeForce RTX 5090.

Najczęstszą przyczyną usterek kart graficznych jest przegrzewanie się podzespołów, które może prowadzić do uszkodzenia układu chłodzenia lub złączy zasilania — szczególnie w przypadku nowszych modeli z wtyczkami 12VHPWR czy 12V 2x6.

Tymczasem jeden z użytkowników Reddita opisał zupełnie inną awarię.

Wybuch karty graficznej

RoboDogRush opisał sytuację, gdy podczas nocnej pracy usłyszał głośny wybuch w komputerze z kartą graficzną PNY GeForce RTX 5090 ARGB OC. Mówimy o sprzęcie kosztującym ok. 14 tys. zł.

„Pracowałem nad montażem wideo o drugiej w nocy, kiedy nagle obok mnie rozległ się huk przypominający wybuch petardy. Zerwałem się z krzesła, tak głośno to było. Ekran momentalnie zrobił się czarny, z obudowy poleciały iskry i dym, a w pokoju uniósł się zapach spalenizny.”

Po sprawdzeniu komputera okazało się, że źródłem awarii była karta graficzna. Kondensator znajdujący się przy 16-pinowym złączu zasilania eksplodował tak gwałtownie, że odkształcił żeberka radiatora. Sprzęt został ostatecznie wymieniony w ramach procedury RMA.

Nietypowa awaria karty graficznej

Nie wiadomo, co dokładnie spowodowało usterkę. Eksplozje kondensatorów w kartach graficznych zdarzają się bardzo rzadko, więc nie ma podstaw, by uznać to za powszechny problem. Nawet w konstrukcji opracowanej przez PNY.

Jeden z użytkowników Reddita zasugerował jednak, że przyczyną mogło być chłodzenie karty — istnieje możliwość, że radiator stykał się z kondensatorem, co doprowadziło do jego przegrzania.