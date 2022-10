Karta GeForce RTX 4080 pojawi się w dwóch wersjach. Szczególnie ciekawie zapowiada się wydajniejszy model, który może zaskoczyć wydajnością.

Zapowiedź kart graficznych GeForce RTX 4000 odbiła się szerokim echem w branżowych mediach – producent zapowiedział trzy topowe modele: GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16 GB i GeForce RTX 4080 12 GB. Topową kartę już dla Was testujemy, bo zbliża się jej sklepowa premiera.

Wiemy jednak, że w listopadzie mają do niej dołączyć dwie wersje GeForce RTX 4080. Co prawda na oficjalne testy jeszcze za wcześnie, ale w sieci już pojawiły się pierwsze testy wydajności.

Testy karty graficznej GeForce RTX 4080 16 GB

Karta GeForce RTX 4080 16 GB ma zainteresować graczy, którzy składają wydajny komputer do grania – to następca modelu GeForce RTX 3080, ale ma on oferować dużo lepszą specyfikację.

Model GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 4080 12 GB GeForce RTX 4080 16 GB Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny GA102 GA102 AD103 AD104 Jednostki cieniujące 8704 10240 7680 9728 Jednostki teksturujące 272 320 240 304 Jednostki rasteryzujące 96 112 96 96 Rdzenie Tensor 272 (3. gen) 320 (3. gen) 240 (4. gen) 304 (4. gen) Jednostki RT 68 (2. gen) 80 (2. gen) 60 (3. gen) 76 (3. gen) Taktowanie bazowe 1440 MHz 1365 MHz 2310 MHz 2210 MHz Taktwanie Boost 1710 MHz 1635 MHz 2610 MHz 2510 MHz Pamięć wideo 10 GB GDDR6X 320-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci wideo 19 000 MHz 19 000 MHz 21 000 MHz 22 500 MHz Przepustowość pamięci wideo 760 GB/s 912 GB/s 504 GB/s 720 GB/s Współczynnik TDP 320 W 350 W 285 W 320 W Cena (sugerowana) $699 $1199 $899 $1199

Karta bazuje na rdzeniu Nvidia Ada Lovelace AD103 z 9728 jednostkami cieniującymi. Oprócz tego zastosowano 16 GB pamięci GDDR6X 256-bit. W porównaniu do modelu GeForce RTX 4080 12 GB, otrzymujemy lepszy układ graficzny i więcej pamięci VRAM.

Na chińskim forum ChipHell jeden z użytkowników opublikował testy tajemniczej karty graficznej. Wiemy, że konstrukcja dysponuje 76 blokami SM, co jednoznacznie wskazuje na model GeForce RTX 4080 16 GB. Nie wiadomo jednak czy przetestowaną referencyjną wersję Founders Edition, czy autorski, ulepszony model którego z partnerów.

W 3DMark Fire Strike Ultra karta GeForce RTX 4080 16 GB uzyskała 17 465 punktów Graphics Score, więc o jakieś 25% więcej niż GeForce RTX 3090 Ti, czyli topowy model z poprzedniej generacji.

Jeszcze większa różnica pojawiła się w teście 3DMark Time Spy Extreme. GeForce RTX 4080 16 GB oferuje tutaj 13 977 punktów Graphics Score, więc o jakieś 30% więcej niż GeForce RTX 3090 Ti.

Trochę mniejszą różnicę obrazuje test w 3DMark Port Royale. GeForce RTX 4080 16 GB osiąga tutaj 17 607 punktów, zatem wzrost wydajności względem GeForce RTX 3090 Ti wynosi około 23%.

Wygląda więc na to, że GeForce RTX 4080 16 GB przyniesie spory wzrost wydajności względem topowego przedstawiciela poprzedniej generacji. Przynajmniej jeśli chodzi o benchmarki. Dużo tutaj jednak będzie zależeć od wydajności w grach.

Pozostało przypomnieć, że premiera kart GeForce RTX 4080 16 GB i 12 GB została zaplanowana na listopad. Ceny wydajniejszego modelu mają zaczynać się od 7049 złotych, a słabszego od 5299 złotych.

