Microsoft podniósł ceny Xboxa przez cła? Były szef Blizzarda widzi inny powód
Microsoft zapowiedział podwyżki cen konsol Xbox w Stanach Zjednoczonych. Były szef Blizzarda, Mike Ybarra, twierdzi jednak, że to nie cła są problemem, lecz niewystarczające zyski firmy i głębsze błędy w strategii konsolowej.
Microsoft ogłosił podwyżki cen konsol Xbox w Stanach Zjednoczonych – Xbox Series S zdrożał o 20 dolarów, a Xbox Series X o 50 dolarów. Choć wiele osób łączy to z nowymi cłami lub, według Microsoftu, "zmianami w otoczeniu makroekonomicznym”, były szef Blizzarda Mike Ybarra twierdzi, że to nie pełny obraz sytuacji.
Problem leży gdzie indziej
Ybarra w swoim wpisie w serwisie X twierdzi, że prawdziwym powodem podwyżek są niewystarczające zyski producenta.
Były szef Blizzarda zaznacza, że problem jest znacznie głębszy niż wymówka dotycząca ceł.
Błędy Microsoftu
Wpis Ybarry brzmi niejednoznacznie. Jeden z fanów skomentował, że wiele osób źle interpretuje jego przekaz. Według niego Ybarra wskazuje, że Microsoft podnosi ceny, ponieważ ekosystem firmy nie generuje oczekiwanego wzrostu. W rezultacie firma nie musi obniżać marż, by utrzymać niższe ceny
Użytkownik łączy to z wcześniejszymi błędami Microsoftu na rynku konsol, które skłoniły firmę do przesunięcia strategii w stronę platform działających niezależnie od samej konsoli. Gdyby konsola nadal była centralnym elementem strategii, firma mogłaby absorbować dodatkowe koszty, by zwiększyć adopcję, ale obecnie po prostu przerzuca koszty na klientów.
Ybarra dodaje, że jednorazowa podwyżka wynikająca ze wzrostu ceł (najpewniej chodzi o majową podwyżkę, gdy Microsoft podniósł ceny też na innych rynkach) jest uzasadniona, natomiast dalsze podwyżki, bez nowych ceł, wynikają z innych problemów firmy, które za które muszą płacić gacze.
Inny bardzo poważny błąd Microsoftu? Taki Epic kupił Unreal Engine, i na samym engine nieźle zarabia. Czemu MS nie kupił jakiegoś silnika gier, i nie rozwija tego silnika w taki sposób, aby na swojej konsoli zbudowane gry działały jak najwydajniej? Czemu nie udostępnia tego silnika innym twórcom?