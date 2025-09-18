Xiaomi 17 Pro z dwoma ekranami potwierdzony. Producent pokazał wygląd

Zanosi się na to, że Xiaomi 17 Pro będzie jednym z najoryginalniejszych smartfonów na rynku. Jeszcze przed premierą Chińczycy pochwalili się jego drugim wyświetlaczem.

Wcześniej producent potwierdził zmianę numeracji i nazewnictwa, w efekcie czego rok po serii Xiaomi 15 wydane zostaną modele Xiaomi 17, 17 Pro oraz 17 Pro Max. Szef działu smartfonów przyznał oficjalnie, że numeracja została zrównana z iPhone’em 17, aby nowy flagowiec mógł "stanąć z nim twarzą w twarz".

Teraz gigant uchylił rąbka tajemnicy na temat designu.

Xiaomi 17 Pro - wygląd ujawniony

Xiaomi opublikowało na Weibo krótkie wideo zapowiadające model Xiaomi 17 Pro. Zgodnie z oczekiwaniami, Xiaomi 17 Pro otrzyma fotograficzną wyspę podobną do tej z iPhone’a 17 Pro, lecz skrywającą nie tylko obiektywy, ale i dodatkowy ekran. Będzie można go wykorzystać do wyświetlania podglądu z kamery czy widżetów.

Xiaomi 17 Pro

Producent zmienił też swoje zdjęcie profilowe. Grafika ma skromną rozdzielczość 120 x 120, ale po wygładzeniu przez AI widać dokładnie kształt obudowy.

Xiaomi 17 Pro

Pomysł na użycie drugiego ekranu nie jest nowy, bo i samo Xiaomi zdążyło już zastosować podobne rozwiązanie w Xiaomi Mi 11 Ultra z 2021 roku. Wówczas ekranik był znacznie mniejszy (dosłownie wyjęto go żywcem z opasek Mi Band), ale dało się go wykorzystać chociażby do robienia selfie potrójnym aparatem głównym.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Premiera serii Xiaomi 17 w Chinach ma się odbyć jeszcze przed końcem września. Do Europy nowe smartfony trafią najpewniej w późniejszym terminie.